Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Высший совет правосудия 26 августа 2025 года удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию, которое 15 августа направил судья Олевского райсуда Житомирской области Николай Русин.

Интересно, что на должность судьи Николай Русин был назначен только 16 октября 2024 года, а в штат суда Николай Русин был зачислен 23 декабря 2024 года.

В своем заявлении об увольнении судья отметил, что заявление он подал в связи с семейными обстоятельствами и попросил рассмотреть его в кратчайшие сроки.

Также судья сообщил, что его желание уволиться не связано с посторонним принуждением.

Отметим, что во время собеседования с членами коллегии ВККС № 3 29 февраля 2024 года Николай Русин, который ранее работал в Управлении внутренней безопасности Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора, сообщил, что должность судьи для него «важна» и «интересна».

«Я убежден, что должность судьи важна и нужна государству и людям. Это интересная профессия и хорошее развитие для моей карьеры как юриста. Это определенное личное достижение для меня и определенный вызов, с которым я справлюсь», – рассказал ВККС Николай Русин.

Николай Русин также отметил, что должность судьи для него важна еще и тем, что она предусматривает «хороший социальный пакет».

Вместе с тем, необходимо отметить, что с 15 января 2025 года на рассмотрении Совета правосудия находится сообщение Николая Русина о вмешательстве в его деятельность как судьи.

В этом сообщении Николай Русин рассказал о крайне непростой ситуации, которая сложилась в Олевском райсуде.

Дело в том, что как только 23 декабря Николая Русина зачислили в штат суда, на него началось распределение сотен дел, которые не рассматривались годами.

В частности, на судью вдруг «упали» более 50 (!) уголовных производств, значительная часть которых подлежит закрытию вследствие истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности

Как отметил, в связи с этим Николай Русин, по его мнению, автоматическое распределение указанных дел произошло с существенным нарушением правил распределения дел.

Фактически, по словам судьи, речь идет о распределении на него дел, которые либо «не были своевременно зарегистрированы или распределены в установленном порядке», либо достались ему от судьи, которая уволилась в отставку еще несколько лет назад.

Так, на судью были распределены протоколы об административных правонарушениях, которые были составлены и направлены в суд еще за период сентября-ноября 2024 года.

«Предоставить документальное подтверждение по всем делам в настоящее время у меня нет возможности, поскольку такая официальная информация от меня скрывается», - сообщил Николай Русин в ВСП.

Николай Русин также рассказал, что проблемы с распределением дел в Олевском райсуде существуют, по меньшей мере, с 2020 года.

«В результате незаконного вмешательства автоматизированное распределение судебных дел фактически не происходило, а осуществлялось и продолжает осуществляться в «ручном режиме». В результате тысячи дел не были своевременно рассмотрены в соответствии с установленными законодательством процедурами и находятся в канцелярии суда. В результате тысячи людей были неправомерно лишены доступа к суду, что недопустимо в демократическом обществе», - добавил Николай Русин.

Следует отметить, что ситуацией в Олевском райсуде заинтересовался Совет судей Украины.

На одном из ближайших заседаний Совета судей уже запланировано обсуждение возникших в деятельности суда проблем, с заслушиванием лично Николая Русина.

Впрочем, следует отметить, что Высший совет правосудия через восемь месяцев после поступления сообщения от Николая Русина, так и не смог дать какой-либо оценки изложенным им фактам и обстоятельствам.

Автор: Вячеслав Хрипун

