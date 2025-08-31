Bloomberg: У ЄС вивчають можливості ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, щоб обійти вето Угорщини

Практика судів
Bloomberg пише, що Брюссель готується обійти вето Угорщини, яка блокує рішення щодо України та розглядає перехід до кваліфікованої більшості у зовнішній політиці.
Джерело фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Європейський Союз обговорює шляхи прискорення процесу ухвалення рішень у сфері зовнішньої політики, де наразі більшість кроків вимагають одностайності. Саме це часто створювало труднощі, зокрема через позицію Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення на підтримку України та проти Росії, пише Bloomberg.

Група з 12 країн проаналізувала юридичні можливості для ширшого використання механізму голосування кваліфікованою більшістю замість одностайності. Відповідний документ був розісланий державам-членам напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені.

Ідея застосування кваліфікованої більшості активно просувається вже кілька років. У 2024 році її підтримав у своєму звіті про майбутнє європейської конкурентоспроможності колишній прем’єр Італії та ексглава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драґі. Схожі заяви лунали й від чинної президентки ЄЦБ Крістін Лагард.

Прихильники змін вважають, що це дозволить ЄС діяти швидше та рішучіше в умовах загострення геополітичної конкуренції та уникати ситуацій, коли одна країна блокує рішення, які мають широку підтримку серед інших 26 членів блоку.

Напруження особливо зросло після того, як Угорщина відмовилася підписати заяву із засудженням нещодавніх російських ударів по Україні, що забрали життя 25 людей і пошкодили будівлю місії ЄС у Києві. Верховна представниця ЄС Кая Каллас різко розкритикувала Будапешт за блокування фонду у 6,6 млрд євро, призначеного для відшкодування країнам за передане Україні обладнання.

У документі, який отримали держави-члени, окреслюються юридичні можливості для запровадження такого механізму та наголошується, що, попри можливість переходу до кваліфікованої більшості, консенсус залишається основою роботи блоку.

