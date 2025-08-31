Практика судов
Bloomberg: В ЕС изучают возможности принимать решения квалифицированным большинством, чтобы обойти вето Венгрии

10:35, 31 августа 2025
Bloomberg пишет, что Брюссель готовится обойти вето Венгрии, которая блокирует решение по Украине и рассматривает переход к квалифицированному большинству во внешней политике.
Европейский Союз обсуждает пути ускорения процесса принятия решений во внешнеполитической сфере, где сейчас большинство шагов требуют единогласия. Именно это часто создавало трудности, в частности из-за позиции Венгрии, которая неоднократно блокировала решения в поддержку Украины и против России, пишет Bloomberg.

Группа из 12 стран проанализировала юридические возможности для более широкого использования механизма голосования квалифицированным большинством вместо единогласия. Соответствующий документ был разослан государствам-членам накануне неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене.

Идея применения квалифицированного большинства активно продвигается уже несколько лет. В 2024 году ее поддержал в своем отчете о будущем европейской конкурентоспособности бывший премьер Италии и экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Похожие заявления звучали и от нынешней президентки ЕЦБ Кристин Лагард.

Сторонники изменений считают, что это позволит ЕС действовать быстрее и решительнее в условиях обострения геополитической конкуренции и избегать ситуаций, когда одна страна блокирует решения, которые имеют широкую поддержку среди остальных 26 членов блока.

Напряжение особенно возросло после того, как Венгрия отказалась подписать заявление с осуждением недавних российских ударов по Украине, которые унесли жизни 25 человек и повредили здание миссии ЕС в Киеве. Верховная представительница ЕС Кая Каллас резко раскритиковала Будапешт за блокировку фонда в 6,6 млрд евро, предназначенного для возмещения странам за переданное Украине оборудование.

В документе, который получили государства-члены, обозначаются юридические возможности для внедрения такого механизма и подчеркивается, что, несмотря на возможность перехода к квалифицированному большинству, консенсус остается основой работы блока.

