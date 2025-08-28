Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Суддя КСУ Галина Юровська окреслила виклики у підготовці до виборів після завершення воєнного стану: відео

11:41, 28 серпня 2025
У Конституційному Суді обговорили підготовку до виборів після завершення воєнного стану.
Суддя КСУ Галина Юровська окреслила виклики у підготовці до виборів після завершення воєнного стану: відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя Конституційного Суду Галина Юровська, представники судової системи, прокуратури, адвокатури, наукової спільноти, викладачі та студенти 21 серпня під час онлайн-лекції на тему «Підготовка до виборів після воєнного стану: виклики та напрацювання» обговорили підготовку до виборів після воєнного стану, зокрема виклики та напрацювання.

Доповідачем виступив Андрій Євстігнєєв, член Центральної виборчої комісії, доктор юридичних наук, професор.

Учасники обговорили ключові правові аспекти організації виборчого процесу після завершення воєнного стану, основні виклики для державних інституцій та напрацювання, спрямовані на забезпечення демократичних процедур і дотримання виборчих прав громадян.

Наголошувалося на важливості ролі Центральної виборчої комісії у забезпеченні чесних і прозорих виборів. Серед основних акцентів:

  • якість організації та проведення виборів як ключова вимога для вступу України до ЄС;
  • необхідність гармонізації національного законодавства з правом ЄС та дотримання Копенгагенських критеріїв;
  • виклики перших післявоєнних виборів — пошкоджена інфраструктура, масова внутрішня й зовнішня міграція виборців, відновлення даних Держреєстру виборців;
  • значення функціонування демократичних інституцій для переговорів про вступ України до ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

КСУ вибори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прийняття двох протилежних процесуальних рішень щодо однієї й тієї ж апеляційної скарги є істотним порушенням вимог КПК – Верховний Суд

Суддя апеляційного суду залишив апеляційну скаргу без руху після відкриття за нею апеляційного провадження та призначення апеляційного розгляду.

Верховний Суд пояснив, коли обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, поданої його адвокатом

Обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його адвоката, вказавши безпосередньо у тексті виправленої скарги, що вона подається у зв’язку із відмовою від послуг захисника.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Генштаб направив листа Руслану Стефанчуку щодо підтримки законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

У Генштабі ЗСУ вказали, що командири військових частин підтримують цей законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області