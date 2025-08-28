Суддя КСУ Галина Юровська окреслила виклики у підготовці до виборів після завершення воєнного стану: відео

У Конституційному Суді обговорили підготовку до виборів після завершення воєнного стану.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя Конституційного Суду Галина Юровська, представники судової системи, прокуратури, адвокатури, наукової спільноти, викладачі та студенти 21 серпня під час онлайн-лекції на тему «Підготовка до виборів після воєнного стану: виклики та напрацювання» обговорили підготовку до виборів після воєнного стану, зокрема виклики та напрацювання.

Доповідачем виступив Андрій Євстігнєєв, член Центральної виборчої комісії, доктор юридичних наук, професор.

Учасники обговорили ключові правові аспекти організації виборчого процесу після завершення воєнного стану, основні виклики для державних інституцій та напрацювання, спрямовані на забезпечення демократичних процедур і дотримання виборчих прав громадян.

Наголошувалося на важливості ролі Центральної виборчої комісії у забезпеченні чесних і прозорих виборів. Серед основних акцентів:

якість організації та проведення виборів як ключова вимога для вступу України до ЄС;

необхідність гармонізації національного законодавства з правом ЄС та дотримання Копенгагенських критеріїв;

виклики перших післявоєнних виборів — пошкоджена інфраструктура, масова внутрішня й зовнішня міграція виборців, відновлення даних Держреєстру виборців;

значення функціонування демократичних інституцій для переговорів про вступ України до ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.