Судья КСУ Галина Юровская обозначила вызовы в подготовке к выборам после завершения военного положения: видео

В Конституционном Суде обсудили подготовку к выборам после завершения военного положения.

Судья Конституционного Суда Галина Юровская, представители судебной системы, прокуратуры, адвокатуры, научного сообщества, преподаватели и студенты 21 августа во время онлайн-лекции на тему «Подготовка к выборам после военного положения: вызовы и наработки» обсудили подготовку к выборам после военного положения, в частности вызовы и наработки.

Докладчиком выступил Андрей Евстигнеев, член Центральной избирательной комиссии, доктор юридических наук, профессор.

Участники обсудили ключевые правовые аспекты организации избирательного процесса после завершения военного положения, основные вызовы для государственных институтов и наработки, направленные на обеспечение демократических процедур и соблюдение избирательных прав граждан.

Отмечалась важность роли Центральной избирательной комиссии в обеспечении честных и прозрачных выборов. Среди основных акцентов:

качество организации и проведения выборов как ключевое требование для вступления Украины в ЕС;

необходимость гармонизации национального законодательства с правом ЕС и соблюдения Копенгагенских критериев;

вызовы первых послевоенных выборов — поврежденная инфраструктура, массовая внутренняя и внешняя миграция избирателей, восстановление данных Госреестра избирателей;

значение функционирования демократических институтов для переговоров о вступлении Украины в ЕС.

