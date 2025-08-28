Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Судья КСУ Галина Юровская обозначила вызовы в подготовке к выборам после завершения военного положения: видео

11:41, 28 августа 2025
В Конституционном Суде обсудили подготовку к выборам после завершения военного положения.
Судья КСУ Галина Юровская обозначила вызовы в подготовке к выборам после завершения военного положения: видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Конституционного Суда Галина Юровская, представители судебной системы, прокуратуры, адвокатуры, научного сообщества, преподаватели и студенты 21 августа во время онлайн-лекции на тему «Подготовка к выборам после военного положения: вызовы и наработки» обсудили подготовку к выборам после военного положения, в частности вызовы и наработки.

Докладчиком выступил Андрей Евстигнеев, член Центральной избирательной комиссии, доктор юридических наук, профессор.

Участники обсудили ключевые правовые аспекты организации избирательного процесса после завершения военного положения, основные вызовы для государственных институтов и наработки, направленные на обеспечение демократических процедур и соблюдение избирательных прав граждан.

Отмечалась важность роли Центральной избирательной комиссии в обеспечении честных и прозрачных выборов. Среди основных акцентов:

  • качество организации и проведения выборов как ключевое требование для вступления Украины в ЕС;
  • необходимость гармонизации национального законодательства с правом ЕС и соблюдения Копенгагенских критериев;
  • вызовы первых послевоенных выборов — поврежденная инфраструктура, массовая внутренняя и внешняя миграция избирателей, восстановление данных Госреестра избирателей;
  • значение функционирования демократических институтов для переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

КСУ выборы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Генштаб направил письмо Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать законопроект о запрете судам смягчать наказание военным за неподчинение

В Генштабе ВСУ указали, что командиры воинских частей поддерживают этот законопроект.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області