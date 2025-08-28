Судья КСУ Галина Юровская обозначила вызовы в подготовке к выборам после завершения военного положения: видео

Судья Конституционного Суда Галина Юровская, представители судебной системы, прокуратуры, адвокатуры, научного сообщества, преподаватели и студенты 21 августа во время онлайн-лекции на тему «Подготовка к выборам после военного положения: вызовы и наработки» обсудили подготовку к выборам после военного положения, в частности вызовы и наработки.
Докладчиком выступил Андрей Евстигнеев, член Центральной избирательной комиссии, доктор юридических наук, профессор.
Участники обсудили ключевые правовые аспекты организации избирательного процесса после завершения военного положения, основные вызовы для государственных институтов и наработки, направленные на обеспечение демократических процедур и соблюдение избирательных прав граждан.
Отмечалась важность роли Центральной избирательной комиссии в обеспечении честных и прозрачных выборов. Среди основных акцентов:
