Військовослужбовцям нагадали, як через Армія+ повернутися на службу після СЗЧ – відео

Як за допомогою Армія+ повернутися на службу після СЗЧ – відеоінструкція.

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня 2025 року можуть повернутися на службу через застосунок «Армія+». Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Це дає можливість тим, хто залишив службу, повернутися без кримінальної відповідальності.

У Міноборони пояснили алгоритм повернення:

подати в застосунку рапорт на повернення;

додати рекомендаційний лист від частини, яка готова прийняти;

протягом 24 годин після погодження прибутити до найближчого відділення ВСП, а звідти – у батальйон резерву;

за 72 години командир батальйону має відновити виплати та соцгарантії.

Далі потрібно подати рапорт на зміну місця служби із зазначенням причини «Повертаюсь на службу після СЗЧ». До нього слід додати рекомендаційний лист, військовий документ із поточною посадою та довідку, що СЗЧ здійснено вперше. Її видає представник ВСП у батальйоні.

Раніше ми писали, що ДБР опублікувало алгоритм та заяву для добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ.

