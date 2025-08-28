Військовослужбовцям нагадали, як через Армія+ повернутися на службу після СЗЧ – відео

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня 2025 року можуть повернутися на службу через застосунок «Армія+». Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Це дає можливість тим, хто залишив службу, повернутися без кримінальної відповідальності.
У Міноборони пояснили алгоритм повернення:
Далі потрібно подати рапорт на зміну місця служби із зазначенням причини «Повертаюсь на службу після СЗЧ». До нього слід додати рекомендаційний лист, військовий документ із поточною посадою та довідку, що СЗЧ здійснено вперше. Її видає представник ВСП у батальйоні.
Раніше ми писали, що ДБР опублікувало алгоритм та заяву для добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ.
