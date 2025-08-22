ДБР опублікувало алгоритм та заяву для добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ

Державне бюро розслідувань оприлюднило алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, а також форму клопотання про повернення, яку можна завантажити, заповнити, відсканувати та надіслати на електронну адресу: [email protected].
Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Це дає можливість тим, хто залишив службу, повернутися без кримінальної відповідальності.
Алгоритм:
Військовослужбовець, який бажає повернутись на військову службу прибуває до військової частини, за останнім місцем служби.
Альтернатива - прибуває до територіального підрозділу ДБР, зонального відділу ВСП у ЗСУ, однієї з 17 військових частин, визначених МОУ, 15 рот резерву НГУ або до 29 військових частин ДПСУ (тільки для військовослужбовців прикордонної служби).
Після прибуття військовослужбовець подає рапорт про його поновлення на військовій службі та з часу подання даного рапорту діє визначений Алгоритм, що регламентує всі етапи повернення – від оформлення відповідних документів до відновлення визначених виплат.
Як альтернатива – подання рапорту через електронний застосунок «Армія+»
І. Якщо військовослужбовець з’явився самостійно до військової частини, у т.ч. БРЕЗ (які вчинили СЗЧ до 10.05.2025 та військова служба призупинена):
Військовослужбовцю не повідомлено про підозру та внесені стосовно нього внесені відомості до ЄРДР:
ІІ. Якщо військовослужбовець з’явився самостійно до військової частини, у т.ч. БРЕЗ (які вчинили СЗЧ після 10.05.2025 та військова служба НЕ призупинена).
У такому разі наявність або відсутність кримінального провадження НЕ ВПЛИВАЄ на можливість повернення військовослужбовця до військової частини.
У цьому випадку діє Тимчасовий алгоритм посадових осіб стосовно прийому військовослужбовців, які повернулись для проходження військової служби до Збройних сил України затверджений Окремим дорученням Головнокомандувача ЗС України №142249-С-2-2024 від 07.08.2025, відповідно до якого:
- включає такого військовослужбовця до списку тимчасово прибулого особового складу;
- з’ясовує у ВСП про наявність/відсутність ЄРДР стосовно такого військовослужбовця;
- повідомляє командира військової частини з якої вчинено СЗЧ про його прибуття до батальйону резерву.
- поновлює такого військовослужбовця на всіх видах забезпечення, крім котлового;
- направляє посвідчення про відрядження встановленого зразка та продовольчий атестат до батальйону резерву;
- здійснює доповідь про повернення такого військовослужбовця;
- направляє облікові дані відносно такого військовослужбовця для підготовки Плану переміщення військовослужбовців на посади, до військової частини, зазначеної у повідомленні командира батальйону резерву;
- з дня отримання витягу із наказу або повідомлення про прийняття кадрових рішень відносно такого військовослужбовця готує документи та направляє їх до відповідної військової частини.
- включає військовослужбовця до списку тимчасово прибулого особового складу та зараховує на продовольче забезпечення;
- після отримання облікових даних від військової частини, в якій проходить військову службу військовослужбовець, готує проект Плану переміщення відповідної номенклатури посад та направляє його до відповідного органу військового управління для прийняття кадрового рішення;
Після видання наказу служба персоналу негайно надсилає витяг із такого наказу та/або повідомлення про прийняте кадрове рішення до військових частин встановленим порядком.
ІІІ. Якщо військовослужбовця (відносно якого розпочато кримінальне провадження за фактом СЗЧ, вчиненого до 10.05.2025 або дезертирства) виявили представники правоохоронних органів, відповідно до наданих останнім повноважень
Далі діє процедура, передбачена розділом І.
Якщо військовослужбовцю повідомлено про підозру (вчинення СЗЧ вперше, незалежно від дати його вчинення), можливе застосування звільнення від кримінальної відповідальності в порядку ч. 5 ст. 401 КК України:
ІV. При повторному вчиненні військовослужбовцем СЗЧ або якщо він не бажає продовжувати військову службу.
Заява:
