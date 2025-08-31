Практика судів
Пішов із життя Валерій Євдокимов — колишній голова Вищої ради юстиції

12:43, 31 серпня 2025
Валерій Євдокимов стояв біля витоків становлення інституції, яка нині є невід’ємною складовою незалежної судової влади в Україні.
Пішов із життя Валерій Євдокимов — колишній голова Вищої ради юстиції
Джерело фото: ВРП
Вища рада правосуддя повідомила про смерть Валерія Євдокимова, який очолював Вищу раду юстиції у 1998–2001 роках та був її членом до 2004-го.

Євдокимов стояв біля витоків становлення інституції, що стала важливою складовою незалежної судової влади в Україні. Його професіоналізм і відданість правосуддю зробили вагомий внесок у розвиток української правничої системи, вказали у ВРП.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам у зв'язку з тяжкою втратою. Світла пам'ять про Валерія Олександровича назавжди залишиться в історії українського правосуддя та в серцях тих, хто мав честь знати його і працювати разом з ним», - йдеться в повідомленні.

