Ушел из жизни Валерий Евдокимов — бывший глава Высшего совета юстиции

12:43, 31 августа 2025
Валерий Евдокимов стоял у истоков становления института, ныне являющегося неотъемлемой составляющей независимой судебной власти в Украине.
Ушел из жизни Валерий Евдокимов — бывший глава Высшего совета юстиции
Источник фото: ВСП
Высший совет правосудия сообщил о смерти Валерия Евдокимова, который возглавлял Высший совет юстиции в 1998–2001 годах и был его членом до 2004-го.

Евдокимов стоял у истоков становления институции, ставшей важной составляющей независимой судебной власти в Украине. Его профессионализм и преданность правосудию внесли значительный вклад в развитие украинской правовой системы, отметили в ВСП.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи с тяжелой утратой. Светлая память о Валерии Александровиче навсегда останется в истории украинского правосудия и в сердцах тех, кто имел честь знать его и работать вместе с ним», — говорится в сообщении.

