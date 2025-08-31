Пенсійний фонд призначатиме тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти

Пенсійний фонд тепер призначатиме тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або місце їхнього проживання невідоме.

В Україні запроваджено нову функцію Пенсійного фонду — призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, перебувають у місцях позбавлення волі, на примусовому лікуванні чи строковій військовій службі, визнані недієздатними або місце їхнього проживання невідоме.

Кому призначається допомога

Допомога надається дітям до 18 років у разі:

внесення одного з батьків до Єдиного реєстру боржників через несплату аліментів;

відкриття кримінального провадження щодо одного з батьків або його перебування на лікуванні/у в’язниці/на строковій службі;

відсутності даних про місце проживання одного з батьків.

Розмір допомоги

Сума залежить від майнового стану сім’ї та дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу.

Максимально:

• діти до 6 років – 2 563 грн;

• діти 6–18 років – 3 196 грн.

Мінімально (50% прожиткового мінімуму):

• діти до 6 років – 1 281,5 грн;

• діти 6–18 років – 1 598 грн.

Перерахунок проводиться у разі досягнення дитиною 6 років або зміни прожиткового мінімуму. Допомога призначається на 6 місяців із можливістю продовження.

Коли припиняють виплату

якщо встановлено місце проживання одного з батьків;

після досягнення дитиною 18 років;

у разі виконання батьком/матір’ю обов’язків зі сплати аліментів;

у випадку усиновлення, повного держутримання чи смерті дитини.

Необхідні документи

заява;

копія свідоцтва про народження дитини;

декларація про доходи та майновий стан;

довідки про доходи (якщо інформація відсутня у держреєстрах).

Додатково можуть вимагати: рішення суду про стягнення аліментів, довідки про кримінальне провадження, лікування, службу чи недієздатність батька/матері, а також повідомлення про відсутність даних про місце їхнього проживання.

Як подати заяву

особисто у сервісному центрі ПФУ, ЦНАП або через органи місцевого самоврядування;

онлайн — через портал Пенсійного фонду чи «Дію»;

поштою — на адресу територіального управління ПФУ.

