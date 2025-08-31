Пенсионный фонд будет назначать временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты

Пенсионный фонд теперь будет назначать временную помощь детям, родители которых не платят алименты или место их проживания неизвестно.

В Украине введена новая функция Пенсионного фонда — назначение временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, находятся в местах лишения свободы, на принудительном лечении или срочной военной службе, признаны недееспособными либо место их проживания неизвестно.

Кому назначается помощь

Помощь предоставляется детям до 18 лет в случае:

внесения одного из родителей в Единый реестр должников из-за неуплаты алиментов;

открытия уголовного производства в отношении одного из родителей либо его нахождения на лечении/в тюрьме/на срочной службе;

отсутствия данных о месте проживания одного из родителей.

Размер помощи

Сумма зависит от имущественного состояния семьи и равна разнице между прожиточным минимумом для ребёнка и средним ежемесячным доходом семьи на одного человека.

Максимально:

дети до 6 лет – 2 563 грн;

дети 6–18 лет – 3 196 грн.

Минимально (50% прожиточного минимума):

дети до 6 лет – 1 281,5 грн;

дети 6–18 лет – 1 598 грн.

Перерасчёт проводится в случае достижения ребёнком 6 лет или изменения прожиточного минимума. Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью продления.

Когда прекращают выплату

если установлено место проживания одного из родителей;

после достижения ребёнком 18 лет;

в случае выполнения родителем обязанностей по уплате алиментов;

в случае усыновления, полного государственного обеспечения или смерти ребёнка.

Необходимые документы

заявление;

копия свидетельства о рождении ребёнка;

декларация о доходах и имущественном состоянии;

справки о доходах (если информация отсутствует в госреестрах).

Дополнительно могут потребовать: решение суда о взыскании алиментов, справки об уголовном производстве, лечении, службе или недееспособности родителя, а также уведомление об отсутствии данных о месте его проживания.

Как подать заявление

лично в сервисном центре ПФУ, ЦНАП или через органы местного самоуправления;

онлайн — через портал Пенсионного фонда или «Дию»;

почтой — на адрес территориального управления ПФУ.

