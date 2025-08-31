Пенсионный фонд будет назначать временную государственную помощь детям, родители которых не платят алименты

В Украине введена новая функция Пенсионного фонда — назначение временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, находятся в местах лишения свободы, на принудительном лечении или срочной военной службе, признаны недееспособными либо место их проживания неизвестно.
Кому назначается помощь
Помощь предоставляется детям до 18 лет в случае:
Размер помощи
Сумма зависит от имущественного состояния семьи и равна разнице между прожиточным минимумом для ребёнка и средним ежемесячным доходом семьи на одного человека.
Перерасчёт проводится в случае достижения ребёнком 6 лет или изменения прожиточного минимума. Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью продления.
Когда прекращают выплату
Необходимые документы
Дополнительно могут потребовать: решение суда о взыскании алиментов, справки об уголовном производстве, лечении, службе или недееспособности родителя, а также уведомление об отсутствии данных о месте его проживания.
Как подать заявление
