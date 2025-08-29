Практика судів
Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

08:10, 29 серпня 2025
Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.
Державна судова адміністрація 26 серпня внесла зміни у власний наказ від 27 червня 2025 року № 248, яким була затверджена нова редакція «Порядку погодження преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь ДСА України та їх заступникам».  

Відповідно нова редакція «Порядку погодження преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів» доповнена наступними нормами:

«У разі відсутності голови апеляційного суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про преміювання та розмір премії керівнику апарату апеляційного суду та його заступнику приймається керівником апарату цього суду шляхом видання наказу за письмовим погодженням з Головою ДСА України з урахуванням результатів роботи за місяць, які оцінюються на підставі поданого звіту».

«У разі відсутності голови місцевого суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про преміювання та розмір премії керівнику апарату місцевого суду та його заступникам приймається керівником апарату цього суду шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником відповідного територіального управління ДСА України з урахуванням результатів роботи за місяць, які оцінюються на підставі поданого звіту».

«У разі відсутності голови апеляційного суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату апеляційного суду та його заступникам приймається керівником апарату цього суду шляхом видання наказу у межах затвердженого фонду оплати праці за письмовим погодженням з Головою ДСА України».

«У разі відсутності голови місцевого суду або особи, яка виконує його адміністративні повноваження, рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату місцевого суду та його заступникам приймається керівником апаратів цих судів шляхом видання наказу у межах затвердженого фонду оплати праці за письмовим погодженням з начальником відповідного територіального управління ДСА України».

З повною версією документу можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

