Мільйонні зловживання під час закупівлі зерна — ексдиректору ДП та підприємцю оголосили вирок

Ексдиректора держпідприємства та підприємця відправили за ґрати у справі про мільйонні зловживання.

У четвер, 11 грудня, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок, яким визнав винуватими у зловживанні своїм службовим становищем і пособництві у цих зловживаннях, що завдали державному підприємству збитків на суму 13,4 млн грн, колишнього керівника ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (ДП «ЦСЕНСМ») та директора двох приватних товариств – субʼєктів господарської діяльності. Про це повідомила САП.

Вироком суду колишнього директора ДП «ЦСЕНСМ» визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності (у яких розмір державної частки становить більше 50 %), пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, зі штрафом 13 600 грн.

Керівника приватної компанії визнано винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Його засуджено до 3 років 10 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 2 роки 10 місяців. Також він має сплатити штраф у розмірі 12 750 грн.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов ДП «ЦСЕНСМ» та ухвалив стягнути солідарно з обвинувачених 13 407 841 грн як відшкодування завданих збитків.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

