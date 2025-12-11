  1. В Украине

Миллионные злоупотребления при закупке зерна — экс-директору ГП и предпринимателю объявили приговор

18:09, 11 декабря 2025
Экс-директора госпредприятия и предпринимателя отправили за решетку по делу о миллионных злоупотреблениях.
Миллионные злоупотребления при закупке зерна — экс-директору ГП и предпринимателю объявили приговор
В четверг, 11 декабря, Высший антикоррупционный суд вынес приговор, которым признал виновными в злоупотреблении своим служебным положением и пособничестве в этих злоупотреблениях, что нанесло государственному предприятию ущерб на сумму 13,4 млн грн, бывшего руководителя ГП «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала» (ГП «ЦСЕНСМ») и директора двух частных обществ – субъектов хозяйственной деятельности. Об этом сообщила САП.

Приговором суда бывший директор ГП «ЦСЕНСМ» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях государственной и коммунальной форм собственности (в которых доля государства составляет более 50 %), связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года, со штрафом 13 600 грн.

Руководитель частной компании признан виновным по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Его осуждено к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года 10 месяцев. Также он должен уплатить штраф в размере 12 750 грн.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск ГП «ЦСЕНСМ» и постановил взыскать солидарно с обвиняемых 13 407 841 грн как возмещение причиненного ущерба.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

