Як зрозуміти, чи підходить службовець на посаду: НАДС затвердило нові рекомендації для громад

18:21, 11 грудня 2025
Як органам місцевого самоврядування організовувати та проводити випробування новопризначених службовців.
Національне агентство з питань державної служби затвердило Методичні рекомендації щодо проходження випробування та встановлення відповідності службовця місцевого самоврядування займаній посаді.

Документ деталізує, як органам місцевого самоврядування організовувати та проводити випробування новопризначених службовців.

Рекомендації розроблені з урахуванням статті 32 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» №3077-ІХ від 02.05.2023 р.

Мета — забезпечити об’єктивність, прозорість та єдиний підхід до перевірки відповідності працівника займаній посаді.

Що передбачено рекомендаціями

  1. Загальні принципи проходження випробування.

Документ описує учасників процедури, їхні ролі та відповідальність: від безпосереднього керівника до служби управління персоналом. Передбачено, що строк випробування може тривати до шести місяців, а у разі тимчасової непрацездатності або відпустки — продовжується на кількість днів фактичної відсутності працівника.

  1. Організацію процесу випробування.

Керівник служби може встановлювати випробування при призначенні на посаду, а для осіб, які вперше вступають на службу, воно є обов’язковим.

Безпосередній керівник зобов’язаний визначити завдання на період випробування, сформувати чіткі та вимірювані критерії оцінювання, забезпечити комунікацію та моніторинг виконання завдань.

Усі документи — завдання, зміни до них, звіти та висновки — долучаються до особової справи.

  1. Визначення результатів випробування.

Службовець подає звіт не пізніше ніж за 14 днів до завершення строку випробування. Керівник оцінює якість, своєчасність та повноту виконання завдань, професійні компетентності, дотримання етичних норм та ініціативність.

На основі цього формується висновок щодо відповідності працівника займаній посаді.

  1. Можливість дострокового звільнення.

Згідно із законом, керівник може звільнити службовця до завершення строку випробування у разі встановлення невідповідності займаній посаді. Якщо половина строку випробування минула, а більшість завдань не виконана, працівника можуть запросити надати письмові пояснення.

Керівник служби зобов’язаний попередити про звільнення не пізніше ніж за 7 календарних днів.

Якщо строк випробування завершився, а рішення про звільнення не ухвалено, службовець автоматично вважається таким, що пройшов випробування.

НАДС

