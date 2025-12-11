Как понять, подходит ли служащий на должность: НАДС утвердило новые рекомендации для громад.

Как органам местного самоуправления организовывать и проводить испытание вновь назначенных служащих.

Национальное агентство по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по прохождению испытания и установлению соответствия служащего местного самоуправления занимаемой должности.

Документ детализирует, как органам местного самоуправления организовывать и проводить испытание вновь назначенных служащих.

Рекомендации разработаны с учетом статьи 32 Закона «О службе в органах местного самоуправления» №3077-IX от 02.05.2023 г.

Цель — обеспечить объективность, прозрачность и единый подход к проверке соответствия работника занимаемой должности.

Что предусмотрено рекомендациями

Общие принципы прохождения испытания.

Документ описывает участников процедуры, их роли и ответственность: от непосредственного руководителя до службы управления персоналом. Предусмотрено, что срок испытания может длиться до шести месяцев, а в случае временной нетрудоспособности или отпуска — продлевается на количество дней фактического отсутствия работника.

Организацию процесса испытания.

Руководитель службы может устанавливать испытание при назначении на должность, а для лиц, которые впервые поступают на службу, оно является обязательным.

Непосредственный руководитель обязан определить задания на период испытания, сформировать четкие и измеримые критерии оценки, обеспечить коммуникацию и мониторинг выполнения заданий.

Все документы — задания, изменения к ним, отчеты и выводы — прилагаются к личному делу.

Определение результатов испытания.

Служащий подает отчет не позднее чем за 14 дней до завершения срока испытания. Руководитель оценивает качество, своевременность и полноту выполнения заданий, профессиональные компетентности, соблюдение этических норм и инициативность.

На основе этого формируется вывод о соответствии работника занимаемой должности.

Возможность досрочного увольнения.

Согласно закону, руководитель может уволить служащего до завершения срока испытания в случае установления несоответствия занимаемой должности. Если половина срока испытания прошла, а большинство заданий не выполнено, работника могут попросить предоставить письменные объяснения.

Руководитель службы обязан предупредить об увольнении не позднее чем за 7 календарных дней.

Если срок испытания завершился, а решение об увольнении не принято, служащий автоматически считается прошедшим испытание.

