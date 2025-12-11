Как понять, подходит ли служащий на должность: НАДС утвердило новые рекомендации для громад.
Национальное агентство по вопросам государственной службы утвердило Методические рекомендации по прохождению испытания и установлению соответствия служащего местного самоуправления занимаемой должности.
Документ детализирует, как органам местного самоуправления организовывать и проводить испытание вновь назначенных служащих.
Рекомендации разработаны с учетом статьи 32 Закона «О службе в органах местного самоуправления» №3077-IX от 02.05.2023 г.
Цель — обеспечить объективность, прозрачность и единый подход к проверке соответствия работника занимаемой должности.
Что предусмотрено рекомендациями
- Общие принципы прохождения испытания.
Документ описывает участников процедуры, их роли и ответственность: от непосредственного руководителя до службы управления персоналом. Предусмотрено, что срок испытания может длиться до шести месяцев, а в случае временной нетрудоспособности или отпуска — продлевается на количество дней фактического отсутствия работника.
- Организацию процесса испытания.
Руководитель службы может устанавливать испытание при назначении на должность, а для лиц, которые впервые поступают на службу, оно является обязательным.
Непосредственный руководитель обязан определить задания на период испытания, сформировать четкие и измеримые критерии оценки, обеспечить коммуникацию и мониторинг выполнения заданий.
Все документы — задания, изменения к ним, отчеты и выводы — прилагаются к личному делу.
- Определение результатов испытания.
Служащий подает отчет не позднее чем за 14 дней до завершения срока испытания. Руководитель оценивает качество, своевременность и полноту выполнения заданий, профессиональные компетентности, соблюдение этических норм и инициативность.
На основе этого формируется вывод о соответствии работника занимаемой должности.
- Возможность досрочного увольнения.
Согласно закону, руководитель может уволить служащего до завершения срока испытания в случае установления несоответствия занимаемой должности. Если половина срока испытания прошла, а большинство заданий не выполнено, работника могут попросить предоставить письменные объяснения.
Руководитель службы обязан предупредить об увольнении не позднее чем за 7 календарных дней.
Если срок испытания завершился, а решение об увольнении не принято, служащий автоматически считается прошедшим испытание.
