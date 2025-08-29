Государственная судебная администрация определила, как будет осуществляться премирование руководителей аппаратов судов в случае отсутствия в суде председателя суда

Премии и их размер, а также выплату материальной помощи в случае отсутствия в суде председателя суда, необходимо согласовывать с председателем ГСА или с начальником ТУ ГСА.

Государственная судебная администрация 26 августа внесла изменения в собственный приказ от 27 июня 2025 года № 248, которым была утверждена новая редакция «Порядка согласования премирования и предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов руководителям аппаратов Верховного Суда высших специализированных, апелляционных и местных судов и их заместителям, начальникам территориальных управлений ГСА Украины и их заместителям».

Соответственно, новая редакция «Порядка согласования премирования и предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов руководителям аппаратов» дополнена следующими нормами:

«В случае отсутствия председателя апелляционного суда или лица, выполняющего его административные полномочия, решение о премировании и размере премии руководителю аппарата апелляционного суда и его заместителю принимается руководителем аппарата этого суда путем издания приказа по письменному согласованию с Председателем ГСА Украины с учетом результатов работы за месяц, которые оцениваются на основании представленного отчета».

«В случае отсутствия председателя местного суда или лица, выполняющего его административные полномочия, решение о премировании и размере премии руководителю аппарата местного суда и его заместителям принимается руководителем аппарата этого суда путем издания приказа по письменному согласованию с начальником соответствующего территориального управления ГСА Украины с учетом результатов работы за месяц, которые оцениваются на основании представленного отчета».

«В случае отсутствия председателя апелляционного суда или лица, выполняющего его административные полномочия, решение о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов руководителю аппарата апелляционного суда и его заместителям принимается руководителем аппарата этого суда путем издания приказа в рамках утвержденного фонда оплаты труда по письменному согласованию с председателем ГСА Украины».

«В случае отсутствия председателя местного суда или лица, выполняющего его административные полномочия, решение о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов руководителю аппарата местного суда и его заместителям принимается руководителем аппаратов этих судов путем издания приказа в пределах утвержденного фонда оплаты труда по письменному согласованию с начальником соответствующего территориального управления ГСА Украины».

