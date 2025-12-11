12 грудня в усіх регіонах застосовуватимуться графіки відключень світла — Укренерго

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

У п’ятницю, 12 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило Укренерго.

«Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - йдеться у заяві.

В Укренерго підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», - додали у компанії.

