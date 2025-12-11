  1. В Украине

12 декабря во всех регионах будут применяться графики отключений счета — Укрэнерго

17:56, 11 декабря 2025
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
12 декабря во всех регионах будут применяться графики отключений счета — Укрэнерго
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило Укрэнерго.

«Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – говорится в заявлении.

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», – добавили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Соблюдение процессуальных сроков обжалования зависит не от выбранного формата подачи, а от надлежащей процессуальной дисциплины сторон.

Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]