12 декабря во всех регионах будут применяться графики отключений счета — Укрэнерго

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В пятницу, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило Укрэнерго.

«Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – говорится в заявлении.

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», – добавили в компании.

