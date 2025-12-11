12 декабря во всех регионах будут применяться графики отключений счета — Укрэнерго
17:56, 11 декабря 2025
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
В пятницу, 12 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило Укрэнерго.
«Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – говорится в заявлении.
В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться.
«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», – добавили в компании.
