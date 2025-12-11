Питання територій, прописаних у мирному плані, має вирішити народ України через вибори або референдум — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що наразі багато залежить від ситуації на фронті та можливостей українських військових.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо територіальних питань, прописаних у американському мирному плані для завершення війни РФ проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум. Про це він сказав під час брифінгу з журналістами.

«Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України», — сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що наразі багато залежить від ситуації на фронті та можливостей українських військових.

«Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію», — заявив Президент.

