Вопрос территорий, прописанных в мирном плане, должен решить народ Украины через выборы или референдум — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение относительно территориальных вопросов, прописанных в американском мирном плане для завершения войны РФ против Украины, должен принимать украинский народ — через выборы или референдум. Об этом он сказал во время брифинга с журналистами.

«Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сейчас многое зависит от ситуации на фронте и возможностей украинских военных.

«Посмотрим, как это все будет происходить дальше. Сейчас на самом деле многое зависит, я считаю, от нашей армии. Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию», — заявил Президент.

