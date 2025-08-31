На кордоні з Польщею вилучили колекцію старовинних монет – фото

У «Шегинях» прикордонники вилучили колекцію зі 33 старовинних монет Австрії, Німеччини, Італії, Австро-Угорщини та США.

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники 7-го Карпатського загону виявили колекцію з 33 монет XIX–XX століть. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

28-річний уродженець Полтавщини намагався ввезти монети в Україну через «зелений коридор». Під час огляду його автомобіля інспектори знайшли пакунок із колекцією. Чоловік пояснив, що отримав монети у Польщі для передачі на Полтавщині.

Серед вилучених — монети Австрії, Німеччини, Італії, Австро-Угорщини та США. На чоловіка склали протокол.

