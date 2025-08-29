Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

11:39, 29 серпня 2025
Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.
Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо дії особи, яка розраховувалася за товар у різних магазинах та аптеках через безконтактну платіжну систему «Pay Pass» банківською карткою, що належить потерпілому, охоплювалися єдиним умислом на вчинення крадіжки, то вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 185 КК. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 9 липня 2025 року по справі №552/7870/22.

Обставини справи

Обвинувачена привласнила банківську картку потерпілого, після чого розрахувалася цією карткою 11 разів у магазинах та аптеках, чим спричинила потерпілому матеріального збитку на загальну суму 11 832,26 грн.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватою і засудили обвинувачену за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК.

У касаційній скарзі обвинувачена наголошує на тому, що місцевий суд безпідставно та незаконно визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК, оскільки на момент судового розгляду були всі підстави для застосування ст. 5 цього Кодексу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 серпня набув сили закон 3886-ІХ, яким, на думку народних депутатів, були декриміналізовані дрібні крадіжки, тобто, крадіжки, на суму до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2024 році становить 3028 грн. По справі  №278/1566/21 Об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду надала висновок про застосування відповідних частин статей 185, 190, 191 КК з урахуванням положень Закону  3886-IX.

Позиція Верховного Суду

У справі №552/7870/22 Верховний Суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що твердження обвинуваченої щодо неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, а саме визнання її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК, оскільки по жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала верхньої межі, встановленої Законом «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» №3886-IX, а тому в її діях відсутній склад вказаного кримінального правопорушення, є неспроможними з огляду на таке.

9 серпня 2024 року набув чинності Закон №3886-IX, яким було внесені зміни зокрема, до ст. 51 КУпАП, якою передбачена відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, щодо підвищення верхньої межі вартості майна, викрадення якого охоплюється цієї правової норми, до 2 НМДГ.

ОП ККС ВС в постанові від 7 жовтня 2024 року у справі №278/1566/21 дійшла висновку про те, що Закон №3886‑IX, яким внесені зміни до ст. 51 КУпАП, є законом про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність у значенні ст. 5 КК для тих діянь, які до набрання цим Законом чинності вважалися кримінальним правопорушенням, однак після набрання ним чинності підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51 КУпАП.

Зміни, внесені Законом №3886‑IX, мають зворотну дію в часі. У ході з’ясування, чи перевищує вартість викраденого розмір, визначений ст. 51 КУпАП, має братися до уваги розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установлений на час вчинення правопорушення, з урахуванням положень п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ та пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу.

Питання, що виникають у кримінальних провадженнях у зв’язку з набуттям чинності Законом №3886‑IX, вирішуються судами за правилами, передбаченими для випадків, коли втратив чинність закон, яким установлювалася кримінальна протиправність діяння.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, дії обвинуваченої, яка розраховувалась за товар в різних магазинах та аптеках через безконтактну платіжну систему «Pay Pass» банківською карткою, що належить потерпілому, охоплювалися єдиним умислом на вчинення крадіжки чужого майна, в результаті чого вона таємно заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 11 832,26 грн, тому доводи засудженої в цій частині не ґрунтуються на приписах закону України про кримінальну відповідальність.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Залучення до робіт з підвищеною небезпекою підрядника, а не штатного працівника, не звільняє директора підприємства від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки — Верховний Суд

Між товариством та підрядником були відсутні трудові відносини, оскільки він не був працівником товариства, а виконував роботи на підставі договору підряду, укладеного із цим товариством, а за умовами цього договору сам підрядник мав дбати про особисту безпеку.

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва