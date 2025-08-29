Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Якщо дії особи, яка розраховувалася за товар у різних магазинах та аптеках через безконтактну платіжну систему «Pay Pass» банківською карткою, що належить потерпілому, охоплювалися єдиним умислом на вчинення крадіжки, то вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 185 КК. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 9 липня 2025 року по справі №552/7870/22.

Обставини справи

Обвинувачена привласнила банківську картку потерпілого, після чого розрахувалася цією карткою 11 разів у магазинах та аптеках, чим спричинила потерпілому матеріального збитку на загальну суму 11 832,26 грн.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватою і засудили обвинувачену за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК.

У касаційній скарзі обвинувачена наголошує на тому, що місцевий суд безпідставно та незаконно визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК, оскільки на момент судового розгляду були всі підстави для застосування ст. 5 цього Кодексу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 серпня набув сили закон 3886-ІХ, яким, на думку народних депутатів, були декриміналізовані дрібні крадіжки, тобто, крадіжки, на суму до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2024 році становить 3028 грн. По справі №278/1566/21 Об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду надала висновок про застосування відповідних частин статей 185, 190, 191 КК з урахуванням положень Закону 3886-IX.

Позиція Верховного Суду

У справі №552/7870/22 Верховний Суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що твердження обвинуваченої щодо неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, а саме визнання її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК, оскільки по жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала верхньої межі, встановленої Законом «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» №3886-IX, а тому в її діях відсутній склад вказаного кримінального правопорушення, є неспроможними з огляду на таке.

9 серпня 2024 року набув чинності Закон №3886-IX, яким було внесені зміни зокрема, до ст. 51 КУпАП, якою передбачена відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, щодо підвищення верхньої межі вартості майна, викрадення якого охоплюється цієї правової норми, до 2 НМДГ.

ОП ККС ВС в постанові від 7 жовтня 2024 року у справі №278/1566/21 дійшла висновку про те, що Закон №3886‑IX, яким внесені зміни до ст. 51 КУпАП, є законом про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність у значенні ст. 5 КК для тих діянь, які до набрання цим Законом чинності вважалися кримінальним правопорушенням, однак після набрання ним чинності підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51 КУпАП.

Зміни, внесені Законом №3886‑IX, мають зворотну дію в часі. У ході з’ясування, чи перевищує вартість викраденого розмір, визначений ст. 51 КУпАП, має братися до уваги розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установлений на час вчинення правопорушення, з урахуванням положень п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ та пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу.

Питання, що виникають у кримінальних провадженнях у зв’язку з набуттям чинності Законом №3886‑IX, вирішуються судами за правилами, передбаченими для випадків, коли втратив чинність закон, яким установлювалася кримінальна протиправність діяння.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, дії обвинуваченої, яка розраховувалась за товар в різних магазинах та аптеках через безконтактну платіжну систему «Pay Pass» банківською карткою, що належить потерпілому, охоплювалися єдиним умислом на вчинення крадіжки чужого майна, в результаті чого вона таємно заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 11 832,26 грн, тому доводи засудженої в цій частині не ґрунтуються на приписах закону України про кримінальну відповідальність.

Автор: Наталя Мамченко

