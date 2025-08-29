Практика судов
Женщина расплачивалась за покупки в разных магазинах банковской картой потерпевшего, но ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма не превышала нижнего предела – Верховный Суд высказался об ответственности

11:39, 29 августа 2025
Стоимость похищенного имущества определяется общей суммой причиненного материального ущерба, даже если ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма похищенного имущества не превышала нижнего предела, необходимого для привлечения к уголовной ответственности по статье 185 УК — Верховный Суд.
Женщина расплачивалась за покупки в разных магазинах банковской картой потерпевшего, но ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма не превышала нижнего предела – Верховный Суд высказался об ответственности
Если действия лица, которое расплачивалось за товары в разных магазинах и аптеках через бесконтактную платежную систему «Pay Pass» банковской картой, принадлежащей потерпевшему, охватывались единым умыслом на совершение кражи, то стоимость похищенного имущества определяется общей суммой причиненного материального ущерба, даже если ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма похищенного имущества не превышала нижнего предела, необходимого для привлечения к уголовной ответственности по ст. 185 УК. Об этом заявил Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 9 июля 2025 года по делу №552/7870/22.

Обстоятельства дела

Обвиняемая присвоила банковскую карту потерпевшего, после чего расплатилась этой картой 11 раз в магазинах и аптеках, чем причинила потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 11 832,26 грн.

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемую виновной и приговорили ее по ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 УК.

В кассационной жалобе обвиняемая настаивает на том, что местный суд безосновательно и незаконно признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК, поскольку на момент судебного рассмотрения были все основания для применения ст. 5 этого Кодекса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 августа вступил в силу закон 3886-IX, которым, по мнению народных депутатов, были декриминализованы мелкие кражи, то есть кражи на сумму до 2 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в 2024 году составляет 3028 грн. По делу №278/1566/21 Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда предоставила заключение о применении соответствующих частей статей 185, 190, 191 УК с учетом положений Закона 3886-IX.

Позиция Верховного Суда

В деле №552/7870/22 Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что утверждения обвиняемой о неправильном применении закона об уголовной ответственности, а именно признание ее виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК, поскольку ни по одному из инкриминируемых эпизодов сумма похищенного имущества не превышала верхнего предела, установленного Законом «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно усиления ответственности за мелкое хищение чужого имущества и урегулирования некоторых других вопросов деятельности правоохранительных органов» №3886-IX, а потому в ее действиях отсутствует состав указанного уголовного правонарушения, являются несостоятельными по следующим причинам.

9 августа 2024 года вступил в силу Закон №3886-IX, которым были внесены изменения, в частности, в ст. 51 КУоАП, которой предусмотрена ответственность за мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, относительно повышения верхнего предела стоимости имущества, хищение которого охватывается этой правовой нормой, до 2 ННДГ.

ОП КУС ВС в постановлении от 7 октября 2024 года по делу №278/1566/21 пришла к выводу, что Закон №3886-IX, которым внесены изменения в ст. 51 КУоАП, является законом об уголовной ответственности, который отменяет уголовную противоправность в значении ст. 5 УК для тех деяний, которые до вступления этим Законом в силу считались уголовным правонарушением, однако после вступления им в силу подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 51 КУоАП.

Изменения, внесенные Законом №3886-IX, имеют обратную силу. При выяснении, превышает ли стоимость похищенного размер, определенный ст. 51 КУоАП, должен приниматься во внимание размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан, установленный на момент совершения правонарушения, с учетом положений п. 5 подразд. 1 разд. ХХ и пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 разд. IV Налогового кодекса.

Вопросы, возникающие в уголовных производствах в связи со вступлением в силу Закона №3886-IX, решаются судами по правилам, предусмотренным для случаев, когда утратил силу закон, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния.

Как установлено судами предыдущих инстанций, действия обвиняемой, которая расплачивалась за товар в разных магазинах и аптеках через бесконтактную платежную систему «Pay Pass» банковской картой, принадлежащей потерпевшему, охватывались единым умыслом на совершение кражи чужого имущества, в результате чего она тайно завладела денежными средствами потерпевшего на общую сумму 11 832,26 грн, поэтому доводы осужденной в этой части не основываются на предписаниях закона Украины об уголовной ответственности.

Автор: Наталя Мамченко

Верховный Суд судебная практика

