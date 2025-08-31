Стало відомо, коли та де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм

Прощання з колишнім спікером Ради Андрієм Парубієм відбудеться у Львові 2 вересня.

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, який загинув унаслідок збройного нападу 30 серпня, поховають на Личаківському цвинтарі у Львові. Про це повідомляє Львівська міськрада.

У понеділок, 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбудеться парастас.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону Андрія Парубія, якого вбили 30 серпня.

О 13:30 на площі Ринок у Львові буде загальноміська церемонія прощання, опісля політика поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, СБУ долучена до розслідування.

