Стало известно, когда и где пройдет прощание с Андреем Парубием

Бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия, который погиб в результате вооруженного нападения 30 августа, похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом сообщает Львовский горсовет.

В понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикатедральном Соборе святого Юра (площадь Святого Юра, 5) состоится парастас.

Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон Андрея Парубия, которого убили 30 августа.

В 13:30 на площади Рынок во Львове пройдет общегородская церемония прощания, после чего политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, СБУ подключена к расследованию.