На границе с Польшей изъяли коллекцию старинных монет – фото

В «Шегинях» пограничники изъяли коллекцию из 33 старинных монет в Австрии, Германии, Италии, Австро-Венгрии и США.

В пункте пропуска «Шегини» пограничники 7-го Карпатского отряда обнаружили коллекцию из 33 монет XIX–XX веков. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

28-летний уроженец Полтавщины пытался ввезти монеты в Украину через «зеленый коридор». Во время осмотра его автомобиля инспекторы нашли сверток с коллекцией. Мужчина объяснил, что получил монеты в Польше для передачи на Полтавщине.

Среди изъятого — монеты Австрии, Германии, Италии, Австро-Венгрии и США. На мужчину составили протокол.

