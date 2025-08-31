91% жалоб на ТЦК в августе оказались фейками или манипуляциями — командование Сухопутных войск

Командование Сухопутных войск опубликовало отчет о работе ТЦК и СП.
Отмечается, что в августе 198 из 218 инцидентов (91%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.
«Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства», — указали в Сухопутных войсках.
При этом командование подчеркивает, что 20 случаев (9%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:
«Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны», — заявили в ведомстве.
