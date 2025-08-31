91% скарг на ТЦК у серпні виявилися фейками або маніпуляціями — командування Сухопутних військ

У Сухопутних військах підтвердили 20 реальних випадків порушень у роботі ТЦК, за якими відсторонили та притягнули до відповідальності винних.

Командування Сухопутних військ оприлюднило звіт про роботу ТЦК та СП.

Зазначається, що у серпні 198 із 218 інцидентів (91%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО.

«Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави», — вказали у Сухопутних військах.

При цьому командування підкреслює, що 20 випадків (9%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

2 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

16 службових розслідувань тривають.

«Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані», - заявили у відомстві.

