В США вводят новый визовый сбор с октября

С 1 октября в Соединенных Штатах начнет действовать новый «сбор за целостность визы» в размере 250 долларов. Это повысит общую стоимость визы для граждан стран вне программы безвизовых поездок — таких как Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия и Китай — до 442 долларов, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Как пишет Reuters, такой шаг может еще больше углубить спад в туристической индустрии США. В июле количество иностранных посетителей сократилось на 3,1% в годовом выражении, до 19,2 млн человек. Это уже пятый месяц снижения в 2025 году, несмотря на прогнозы о восстановлении допандемических показателей.
Основные данные:
Эксперты отмечают, что новые сборы создают дополнительные барьеры для путешествий, а в туристической отрасли опасаются, что США рискуют потерять привлекательность как направление, даже несмотря на будущие крупные события — Чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.