В США вводят новый визовый сбор с октября

С 1 октября в Соединенных Штатах начнет действовать новый «сбор за целостность визы» в размере 250 долларов. Это повысит общую стоимость визы для граждан стран вне программы безвизовых поездок — таких как Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия и Китай — до 442 долларов, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Как пишет Reuters, такой шаг может еще больше углубить спад в туристической индустрии США. В июле количество иностранных посетителей сократилось на 3,1% в годовом выражении, до 19,2 млн человек. Это уже пятый месяц снижения в 2025 году, несмотря на прогнозы о восстановлении допандемических показателей.

Основные данные:

расходы иностранных туристов в США в этом году могут упасть ниже 169 млрд долл. (против 181 млрд в 2024-м);

больше всего пострадают страны Центральной и Южной Америки, которые еще сохраняли рост турпотока;

из Китая и Индии количество посетителей остается низким: в частности, китайские показатели в июле были на 53% ниже уровня 2019-го.

Эксперты отмечают, что новые сборы создают дополнительные барьеры для путешествий, а в туристической отрасли опасаются, что США рискуют потерять привлекательность как направление, даже несмотря на будущие крупные события — Чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

