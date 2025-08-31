Практика судов
В США вводят новый визовый сбор с октября

15:28, 31 августа 2025
Эксперты говорят, что новые сборы создают дополнительные барьеры для путешествий, а в туристической отрасли опасаются, что США рискуют потерять привлекательность как направление.
Источник фото: Freepik
С 1 октября в Соединенных Штатах начнет действовать новый «сбор за целостность визы» в размере 250 долларов. Это повысит общую стоимость визы для граждан стран вне программы безвизовых поездок — таких как Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия и Китай — до 442 долларов, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Как пишет Reuters, такой шаг может еще больше углубить спад в туристической индустрии США. В июле количество иностранных посетителей сократилось на 3,1% в годовом выражении, до 19,2 млн человек. Это уже пятый месяц снижения в 2025 году, несмотря на прогнозы о восстановлении допандемических показателей.

Основные данные:

  • расходы иностранных туристов в США в этом году могут упасть ниже 169 млрд долл. (против 181 млрд в 2024-м);
  • больше всего пострадают страны Центральной и Южной Америки, которые еще сохраняли рост турпотока;
  • из Китая и Индии количество посетителей остается низким: в частности, китайские показатели в июле были на 53% ниже уровня 2019-го.

Эксперты отмечают, что новые сборы создают дополнительные барьеры для путешествий, а в туристической отрасли опасаются, что США рискуют потерять привлекательность как направление, даже несмотря на будущие крупные события — Чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

США

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Отсутствие дорожного знака «населенный пункт» не обязывало водителя соблюдать правила дорожного движения, установленные для населенных пунктов – Верховный Суд

Защитник утверждал, что на дороге, где произошло ДТП, отсутствовали информационные знаки «населенный пункт», «пешеходный переход», «нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог», однако не было исследовано, как их отсутствие повлияло на законность принятых решений.

Женщина расплачивалась за покупки в разных магазинах банковской картой потерпевшего, но ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма не превышала нижнего предела – Верховный Суд высказался об ответственности

Стоимость похищенного имущества определяется общей суммой причиненного материального ущерба, даже если ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма похищенного имущества не превышала нижнего предела, необходимого для привлечения к уголовной ответственности по статье 185 УК — Верховный Суд.

Привлечение к работам с повышенной опасностью подрядчика, а не штатного сотрудника, не освобождает директора предприятия от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности — Верховный Суд

Между обществом и подрядчиком не было трудовых отношений, так как он не являлся работником общества, а выполнял работы на основании договора подряда, заключенного с этим обществом, по условиям которого сам подрядчик должен был заботиться о личной безопасности.

Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

