Практика судів
  1. У світі

У США запроваджують новий візовий збір із жовтня

15:28, 31 серпня 2025
Експерти кажуть, що нові збори створюють додаткові бар’єри для подорожей, а у туристичній галузі побоюються, що США ризикують втратити привабливість як напрямок.
У США запроваджують новий візовий збір із жовтня
Джерело фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 жовтня у Сполучених Штатах почне діяти новий «збір за цілісність візи» у розмірі 250 доларів. Це підвищить загальну вартість візи для громадян країн поза програмою безвізових поїздок — таких як Мексика, Аргентина, Бразилія, Індія та Китай — до 442 доларів, що є одним із найвищих показників у світі.

Як пише Reuters, такий крок може ще більше поглибити спад у туристичній індустрії США. У липні кількість закордонних відвідувачів скоротилася на 3,1% у річному вимірі, до 19,2 млн осіб. Це вже п’ятий місяць зниження у 2025 році, попри прогнози про відновлення допандемічних показників.

Основні дані:

  • витрати іноземних туристів у США цього року можуть впасти нижче 169 млрд дол. (проти 181 млрд у 2024-му);
  • найбільше постраждають країни Центральної та Південної Америки, які ще зберігали зростання турпотоку;
  • з Китаю та Індії кількість відвідувачів залишається низькою: зокрема, китайські показники у липні були на 53% нижчими за рівень 2019-го.

Експерти наголошують, що нові збори створюють додаткові бар’єри для подорожей, а у туристичній галузі побоюються, що США ризикують втратити привабливість як напрямок, навіть попри майбутні великі події — Чемпіонат світу з футболу 2026 року та Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Залучення до робіт з підвищеною небезпекою підрядника, а не штатного працівника, не звільняє директора підприємства від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки — Верховний Суд

Між товариством та підрядником були відсутні трудові відносини, оскільки він не був працівником товариства, а виконував роботи на підставі договору підряду, укладеного із цим товариством, а за умовами цього договору сам підрядник мав дбати про особисту безпеку.

Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду