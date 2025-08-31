У США запроваджують новий візовий збір із жовтня

Експерти кажуть, що нові збори створюють додаткові бар’єри для подорожей, а у туристичній галузі побоюються, що США ризикують втратити привабливість як напрямок.

З 1 жовтня у Сполучених Штатах почне діяти новий «збір за цілісність візи» у розмірі 250 доларів. Це підвищить загальну вартість візи для громадян країн поза програмою безвізових поїздок — таких як Мексика, Аргентина, Бразилія, Індія та Китай — до 442 доларів, що є одним із найвищих показників у світі.

Як пише Reuters, такий крок може ще більше поглибити спад у туристичній індустрії США. У липні кількість закордонних відвідувачів скоротилася на 3,1% у річному вимірі, до 19,2 млн осіб. Це вже п’ятий місяць зниження у 2025 році, попри прогнози про відновлення допандемічних показників.

Основні дані:

витрати іноземних туристів у США цього року можуть впасти нижче 169 млрд дол. (проти 181 млрд у 2024-му);

(проти 181 млрд у 2024-му); найбільше постраждають країни Центральної та Південної Америки, які ще зберігали зростання турпотоку;

з Китаю та Індії кількість відвідувачів залишається низькою: зокрема, китайські показники у липні були на 53% нижчими за рівень 2019-го.

Експерти наголошують, що нові збори створюють додаткові бар’єри для подорожей, а у туристичній галузі побоюються, що США ризикують втратити привабливість як напрямок, навіть попри майбутні великі події — Чемпіонат світу з футболу 2026 року та Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі.

