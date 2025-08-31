Практика судов
Бренд «Золотой Век» досрочно завершил сотрудничество с певицей Настей Каменских – что произошло

15:14, 31 августа 2025
«Золотой век» прекратил сотрудничество с Настей Каменских после ее выступления на русском языке.
Бренд «Золотой Век» досрочно завершил сотрудничество с певицей Настей Каменских – что произошло
Ювелирный бренд «Золотой Век» досрочно завершает сотрудничество с певицей Настей Каменских.

В компании заявили, что уже работают над новой креативной концепцией, которая откроет «новую страницу в коммуникации с клиентами» и объединит эмоции, чувства и вдохновение. Обновленную рекламную кампанию обещают уже в этом году.

Каменских была лицом «Золотого Века» с 2021-го. Решение о прекращении сотрудничества совпало с волной критики после ее недавнего выступления в США на русском языке, когда артистка заявила со сцены: «Неважно, на каком языке мы говорим… Есть один язык, который понимают все. Это любовь!».

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Женщина расплачивалась за покупки в разных магазинах банковской картой потерпевшего, но ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма не превышала нижнего предела – Верховный Суд высказался об ответственности

Стоимость похищенного имущества определяется общей суммой причиненного материального ущерба, даже если ни в одном из инкриминируемых эпизодов сумма похищенного имущества не превышала нижнего предела, необходимого для привлечения к уголовной ответственности по статье 185 УК — Верховный Суд.

Привлечение к работам с повышенной опасностью подрядчика, а не штатного сотрудника, не освобождает директора предприятия от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности — Верховный Суд

Между обществом и подрядчиком не было трудовых отношений, так как он не являлся работником общества, а выполнял работы на основании договора подряда, заключенного с этим обществом, по условиям которого сам подрядчик должен был заботиться о личной безопасности.

Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к владельцу сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что гражданин признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду