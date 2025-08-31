Бренд «Золотой Век» досрочно завершил сотрудничество с певицей Настей Каменских – что произошло

«Золотой век» прекратил сотрудничество с Настей Каменских после ее выступления на русском языке.

Ювелирный бренд «Золотой Век» досрочно завершает сотрудничество с певицей Настей Каменских.

В компании заявили, что уже работают над новой креативной концепцией, которая откроет «новую страницу в коммуникации с клиентами» и объединит эмоции, чувства и вдохновение. Обновленную рекламную кампанию обещают уже в этом году.

Каменских была лицом «Золотого Века» с 2021-го. Решение о прекращении сотрудничества совпало с волной критики после ее недавнего выступления в США на русском языке, когда артистка заявила со сцены: «Неважно, на каком языке мы говорим… Есть один язык, который понимают все. Это любовь!».

Источник видео: соцсети

