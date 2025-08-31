Бренд «Золотий Вік» достроково завершив співпрацю зі співачкою Настею Каменських – що сталося

«Золотий вік» припинив співпрацю з Настею Каменських після її виступу російською мовою.

Ювелірний бренд «Золотий Вік» достроково завершує співпрацю зі співачкою Настею Каменських.

У компанії заявили, що вже працюють над новою креативною концепцією, яка відкриє «нову сторінку у комунікації з клієнтами» й поєднає емоції, почуття та натхнення. Оновлену рекламну кампанія обіцяють вже цього року.

Каменських була обличчям «Золотого Віку» з 2021-го. Рішення про припинення співпраці збіглося з хвилею критики після її нещодавнього виступу у США російською мовою, коли артистка заявила зі сцени: «Неважливо, якою мовою ми розмовляємо… Є одна мова, яку розуміють усі. Це любов!».

