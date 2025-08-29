Привлечение к работам с повышенной опасностью подрядчика, а не штатного сотрудника, не освобождает директора предприятия от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности — Верховный Суд

Между обществом и подрядчиком не было трудовых отношений, так как он не являлся работником общества, а выполнял работы на основании договора подряда, заключенного с этим обществом, по условиям которого сам подрядчик должен был заботиться о личной безопасности.

Привлечение директором предприятия для выполнения работ с повышенной опасностью человека, который не является штатным работником, а работает по договору подряда, не освобождает директора от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности этим подрядчиком во время выполнения им работ (ст. 272 УК), если он не имел соответствующих разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью, не прошел специального обучения и проверки знаний, а также медицинского осмотра. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 7 июля 2025 года по делу №332/57/22.

Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования директор общества обвинялась в том, что заключила договор на оказание услуг грузоподъемным краном СКГ-63-100, однако не проверила наличие у подрядчика разрешения Гоструда на выполнение работ с повышенной опасностью, не провела ему обучение (подготовку) и проверку знаний по Правилам охраны труда при эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемных устройств и соответствующего оборудования и других нормативных актов, а также не организовала прохождение им медицинского осмотра.

Невыполнение директором общества своих обязанностей по обеспечению соблюдения действующего законодательства по вопросам охраны труда на предприятии привело к тому, что подрядчик, руководя работами по демонтажу крана СКГ-63/100, допустил выполнение этих работ с нарушениями правил безопасности и технологии: без применения временной опоры для установки стрелы крана СКГ-63/100 в нерабочее (опущенное) положение и с несоблюдением схем и способов строповки. Он дал команду «вира» машинисту крана КС 4574 А, с помощью которого осуществлялись демонтажные работы, на подъем демонтированного «треугольника» стрелы крана СКГ-63/100, который был неправильно застропован. В результате при подъеме «треугольника» его вершина оборвалась со стропов и упала на подрядчика, отчего последний погиб на месте происшествия.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали директора невиновной по ч. 2 ст. 272 УК в связи с недоказанностью совершения ею уголовного правонарушения, в котором она обвиняется. В кассационной жалобе прокурор указал, что суды не дали никакой оценки нарушениям правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве, которые были допущены директором.

Суды безосновательно не приняли во внимание заключение судебной инженерно-технической экспертизы причин и последствий нарушений требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда, согласно которому невыполнение нормативно-технических актов со стороны непосредственно директора общества, в обязанности которой входило обеспечение выполнения действующего законодательства по вопросам охраны труда на предприятии, с организационной точки зрения находится в прямой причинной связи с наступлением исследуемого несчастного случая и смертельным травмированием подрядчика, а невыполнение нормативно-технических актов со стороны непосредственного исполнителя работ — руководителя участка механизации (подрядчика) с технической точки зрения находится в прямой причинной связи с наступлением исследуемого несчастного случая и его смертельного травмирования.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование своей позиции КУС ВС указал, что, оправдывая директора общества, суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала, что на нее возлагались обязанности по организации контроля соблюдения требований по охране труда и безопасности жизнедеятельности при выполнении работ подрядчиком, поскольку он как исполнитель работ по демонтажу грузоподъемного гусеничного крана СКГ63/100 на основании гражданско-правового договора подряда не подчинялся должностным лицам общества, сам организовывал процесс выполнения производственного задания (договоренности).

Также суд пришел к выводу, что стороной обвинения не был доказан тот факт, что директор является субъектом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК.

Суд исходил из того, что между обществом и подрядчиком отсутствовали трудовые отношения, поскольку он не был работником общества, а выполнял работы на основании договора подряда, заключенного с этим обществом, а по условиям этого договора сам подрядчик должен был заботиться о личной безопасности и здоровье в процессе выполнения оговоренных работ, знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, иметь все необходимые разрешения для заключения этого договора и нес ответственность за нарушение техники безопасности и охраны труда.

Однако без должного внимания суда осталось то, что работы по демонтажу крана СКГ-63/100, которые выполнялись на предприятии и во время которых с руководителем участка механизации общества (потерпевшим) произошел несчастный случай со смертельным исходом, по смыслу обвинения относятся к работам с повышенной опасностью.

При этом по смыслу обвинения директор общества, заключив договор подряда на выполнение работ по руководству участком механизации, допустила подрядчика к выполнению работ по демонтажу грузоподъемного крана СКГ-63/100, который не имел разрешения Гоструда на выполнение работ повышенной опасности, не прошел специальное обучение, проверку знаний и медицинский осмотр по профессии, и в дальнейшем назначила подрядчика руководителем работ по демонтажу крана СКГ-63/100 на предприятии и ответственным за безопасное ведение этих работ.

Апелляционным судом не было мотивировано, в связи с чем и на основе каких правовых норм суд считает, что привлечение директором предприятия для выполнения работ с повышенной опасностью лица не из числа работников своего предприятия, а со стороны по договору подряда, дает директору право допустить (назначить) такое лицо, которое не имеет соответствующих разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью и не прошло соответствующее обучение, к выполнению таких работ, и почему эти аспекты видятся суду такими, которые в данном случае находятся за пределами ответственности директора предприятия при изложенных в содержании обвинения обстоятельствах, и/или не образуют состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК.

Автор: Наталя Мамченко

