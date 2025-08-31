Для украинцев меняются правила пересечения границ ЕС

С 12 октября для украинцев изменяются правила пересечения границ ЕС: вместо штампов в паспорте — цифровая регистрация с биометрией (фото и отпечатки пальцев).

Европейский Союз запускает новую Систему въезда/выезда (Entry/Exit System – EES), которая заменит штампы в паспорте цифровой регистрацией. Она начнет действовать с 12 октября 2025 года для граждан третьих стран, в том числе и Украины. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Польше.

Что меняется:

система распространяется на краткосрочные поездки до 90 дней в любой период из 180 дней;

вместо штампов в паспорте — электронная запись в базе данных;

фиксироваться будут: фото лица, отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет), данные загранпаспорта, дата и место пересечения границы, а также случаи отказа во въезде.

Как будет работать:

все пассажиры должны будут выходить из транспорта для прохождения биометрии;

в случае железнодорожных поездок процедура будет зависеть от конкретного пункта пропуска;

отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде.

Зачем вводят систему:

контроль за соблюдением правил пребывания в ЕС;

предотвращение использования поддельных документов;

усиление безопасности в странах Шенгенской зоны.

