Практика судов
  1. В Украине

Для украинцев меняются правила пересечения границ ЕС

14:33, 31 августа 2025
С 12 октября для украинцев изменяются правила пересечения границ ЕС: вместо штампов в паспорте — цифровая регистрация с биометрией (фото и отпечатки пальцев).
Европейский Союз запускает новую Систему въезда/выезда (Entry/Exit System – EES), которая заменит штампы в паспорте цифровой регистрацией. Она начнет действовать с 12 октября 2025 года для граждан третьих стран, в том числе и Украины. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Польше.

Что меняется:

  • система распространяется на краткосрочные поездки до 90 дней в любой период из 180 дней;
  • вместо штампов в паспорте — электронная запись в базе данных;
  • фиксироваться будут: фото лица, отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет), данные загранпаспорта, дата и место пересечения границы, а также случаи отказа во въезде.

Как будет работать:

  • все пассажиры должны будут выходить из транспорта для прохождения биометрии;
  • в случае железнодорожных поездок процедура будет зависеть от конкретного пункта пропуска;
  • отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде.

Зачем вводят систему:

  • контроль за соблюдением правил пребывания в ЕС;
  • предотвращение использования поддельных документов;
  • усиление безопасности в странах Шенгенской зоны.

