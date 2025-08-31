Практика судів
Для українців змінюються правила перетину кордонів ЄС

14:33, 31 серпня 2025
З 12 жовтня для українців змінюються правила перетину кордонів ЄС: замість штампів у паспорті — цифрова реєстрація з біометрією (фото та відбитки пальців).
Для українців змінюються правила перетину кордонів ЄС
Європейський Союз запускає нову Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES), яка замінить штампи у паспорті цифровою реєстрацією. Вона почне діяти з 12 жовтня 2025 року для громадян третіх країн, зокрема й України. Про це повідомили у Посольстві України у Польщі.

Що змінюється:

  • система поширюється на короткострокові поїздки до 90 днів у будь-який період із 180 днів;
  • замість штампів у паспорті — електронний запис у базі даних;
  • фіксуватимуться: фото обличчя, відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років), дані закордонного паспорта, дата та місце перетину кордону, а також випадки відмови у в’їзді.

Як працюватиме:

  • усі пасажири повинні будуть виходити з транспорту для проходження біометрії;
  • у випадку залізничних поїздок процедура залежатиме від конкретного пункту пропуску;
  • відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в’їзді.

Для чого вводять систему:

  • контроль за дотриманням правил перебування в ЄС;
  • запобігання використанню підроблених документів;
  • посилення безпеки у країнах Шенгенської зони.

ЄС перетин кордону

