Tesla просит суд отменить штраф в $243 млн за смертельную аварию с автопилотом

13:56, 31 августа 2025
Tesla просит суд отменить крупный штраф за аварию, утверждая, что комментарии о Маске ввели присяжных в заблуждение.
Tesla просит суд отменить штраф в $243 млн за смертельную аварию с автопилотом
Источник фото: REUTERS
Автопроизводитель Tesla обратился в федеральный суд в Майами с просьбой отменить или уменьшить штраф в $243 миллиона, присужденный семье погибшей 22-летней студентки и её парню после аварии во Флориде. Компания утверждает, что адвокаты истцов ввели присяжных в заблуждение, манипулируя упоминаниями Илона Маска и предполагая, что Tesla скрыла доказательства. Об этом пишет АР.

Авария произошла в 2019 году, когда из-за неконтролируемого автомобиля Tesla на автопилоте погибла девушка, которая смотрела на звёзды. Присяжные пришли к выводу, что Tesla несёт значительную ответственность из-за неисправности своей технологии, хотя водитель признал, что ошибся, отвлёкшись на свой мобильный телефон.

Истцы утверждают, что использование названия «Автопилот» вводит клиентов в заблуждение, ведь система лишь помогает водителю, а не управляет автомобилем самостоятельно. Другие автопроизводители используют термины «помощь водителю» или «второй пилот», чтобы избежать чрезмерных ожиданий.

Tesla настаивает, что технология не имела никакого отношения к аварии. Компания также заявила, что неправильное представление доказательств в суде создало предвзятое впечатление.

Этот процесс внимательно отслеживается автопроизводителями по всему миру, так как он может стать прецедентом для ответственности за использование технологий автономного управления.

На фоне скандала акции Tesla упали почти на 3,5%, добавив к снижению после негативных данных о продажах в Европе.

суд ДТП авария Илон Маск

