Tesla просить суд скасувати штраф у $243 млн за смертельну аварію з автопілотом

13:56, 31 серпня 2025
Tesla просить суд скасувати великий штраф за аварію, стверджуючи, що коментарі про Маска ввели присяжних в оману.
Джерело фото: REUTERS
Автовиробник Tesla звернувся до федерального суду в Маямі з проханням скасувати або зменшити штраф у $243 мільйони, присуджений сім’ї загиблої 22-річної студентки та її хлопцеві після аварії у Флориді. Компанія стверджує, що адвокати позивачів ввели присяжних в оману, маніпулюючи згадками про Ілона Маска та припускаючи, що Tesla приховала докази. Про це пише АР.

Аварія сталася у 2019 році, коли через некерований автомобіль Tesla на автопілоті загинула дівчина, яка дивилася на зірки. Присяжні дійшли висновку, що Tesla несе значну відповідальність через несправність своєї технології, хоча водій визнав, що помилився, відволікаючись на свій мобільний телефон.

Позивачі стверджують, що використання назви «Автопілот» вводить клієнтів в оману, адже система лише допомагає водієві, а не керує автомобілем самостійно. Інші автовиробники використовують терміни «допомога водію» або «другий пілот», щоб уникнути надмірних очікувань.

Tesla наполягає, що технологія не мала жодного відношення до аварії. Компанія також заявила, що неправильне подання доказів у суді створило упереджене враження.

Цей процес уважно відстежується автовиробниками по всьому світу, адже він може стати прецедентом для відповідальності за використання технологій автономного керування.

На тлі скандалу акції Tesla впали майже на 3,5%, додавши до зниження після негативних даних про продажі в Європі.

суд ДТП аварія Ілон Маск

