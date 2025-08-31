Практика судов
В Офисе Президента отчитались: в регионах растет количество рабочих мест несмотря на сложные условия

14:51, 31 августа 2025
За первое полугодие 2025 года создано более 2370 новых рабочих мест, а доходы местных бюджетов от бизнеса выросли на 18%.
Создание новых рабочих мест является одной из ключевых задач для руководителей областей и громад, подчеркнул заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита.

По его словам, несмотря на сложные условия военного времени и риски для инвесторов, которые, по прогнозам экспертов, могли привести к сокращению рабочих мест или росту «теневых» зарплат, ситуацию удалось стабилизировать. По словам Микиты, этому способствовала поддержка Президента Владимира Зеленского, Правительства во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко, а также эффективные государственные инструменты и работа местной власти.

Показатели прироста:

  • в I полугодии 2025 года количество вновь созданных рабочих мест в регионах выросло более чем на 2 370 по сравнению с аналогичным периодом 2024-го;
  • доходы в местные бюджеты от бизнеса увеличились более чем на 18%.

«Для государства – это важный сигнал, что несмотря на войну региональная экономика работает и развивается. Для руководителей областей и громад – это показатель доверия бизнеса и эффективности их работы на местах в секторе экономики», – отметил Микита.

