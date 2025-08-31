Практика судів
В Офісі Президента прозвітували: в регіонах зростає кількість робочих місць попри складні умови

14:51, 31 серпня 2025
За перше півріччя 2025 року створено понад 2 370 нових робочих місць, а доходи місцевих бюджетів від бізнесу зросли на 18%.
Створення нових робочих місць є одним із ключових завдань для керівників областей і громад, наголосив заступник Керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

За його словами, попри складні умови воєнного часу та ризики для інвесторів, які, за прогнозами експертів, могли призвести до скорочення робочих місць або зростання «тіньових» зарплат, ситуацію вдалося стабілізувати. За словами Микити, цьому сприяла підтримка Президента Володимира Зеленського, Уряду на чолі з Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, а також ефективні державні інструменти та робота місцевої влади.

Показники приросту:

  • у І півріччі 2025 року кількість новостворених робочих місць у регіонах зросла більш ніж на 2 370 у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го;
  • доходи до місцевих бюджетів від бізнесу збільшилися на понад 18%.

«Для держави – це важливий сигнал, що попри війну регіональна економіка працює та розвивається. Для очільників областей і громад – це показник довіри бізнесу та ефективності їхньої роботи на місцях у секторі економіки», – зазначив Микита.

