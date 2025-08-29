Практика судов
Отсутствие дорожного знака «населенный пункт» не обязывало водителя соблюдать правила дорожного движения, установленные для населенных пунктов – Верховный Суд

10:35, 29 августа 2025
Защитник утверждал, что на дороге, где произошло ДТП, отсутствовали информационные знаки «населенный пункт», «пешеходный переход», «нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог», однако не было исследовано, как их отсутствие повлияло на законность принятых решений.
Отсутствие дорожного знака «населенный пункт» не обязывало водителя соблюдать правила дорожного движения, установленные для населенных пунктов – Верховный Суд
Проживание человека в определенной местности или знание о расположении населенного пункта не является основанием требовать от водителя соблюдения ограничений, предусмотренных для движения в населенном пункте, если соответствующий дорожный знак «населенный пункт» отсутствует. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 16 июля 2025 года по делу №455/338/20.

Обстоятельства дела

Водитель, двигаясь по автодороге в пределах населенного пункта, проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям. На расстоянии ближе чем 50 м перед пешеходным переходом, а также непосредственно перед нерегулируемым перекрестком неравнозначных дорог, он начал маневр обгона велосипедиста, сбил его, в результате чего последний скончался.

Суды предыдущих инстанций признали водителя виновным и приговорили его по ч. 2 ст. 286 УК.

В кассационной жалобе защитник указывает, что на дороге, где произошло ДТП, отсутствовали информационные знаки «населенный пункт», «пешеходный переход», «нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог», однако не было исследовано, как их отсутствие повлияло на законность принятых решений.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС исключил из мотивировочных частей судебных решений ссылки на то, что обвиняемый совершил обгон в населенном пункте.

В обоснование своей позиции КУС ВС указал, что согласно п. 1.10 ПДД населенный пункт — это застроенная территория, въезд на которую и выезд с которой обозначаются дорожными знаками 5.49, 5.50, 5.51, 5.52. Никаких других обозначений въезда и выезда из населенного пункта, кроме дорожных знаков, правила не предусматривают. Наличие на застроенной территории того или иного количества зданий не является безусловным признаком населенного пункта в понимании ПДД. При этом суд принимает во внимание, что определение и установка дорожных знаков по тем или иным признакам относится к компетенции соответствующих дорожных служб территориальных общин.

На отсутствие каких-либо информационных (дорожных) знаков, обозначающих «населенный пункт», указывает совокупность исследованных судами предыдущих инстанций доказательств, в частности, фактические данные протоколов осмотра места дорожно-транспортного происшествия и проведения следственных экспериментов с участием осужденного и свидетелей, согласно которым по направлению движения автомобиля, управляемого водителем, информационно-указательного дорожного знака 5.45 «Начало населенного пункта» не было.

Ссылки потерпевшей стороны и суда на то, что обвиняемый является уроженцем и жителем села, расположенного на расстоянии около 10 км от участка, где произошло ДТП, и поэтому был осведомлен, что этот участок является населенным пунктом, являются безосновательными. Это подтверждается заключением судебной инженерно-транспортной экспертизы, согласно которому отсутствие дорожного знака «населенный пункт» не обязывало водителя соблюдать правила, регламентирующие движение в населенном пункте.

Исключение этого обстоятельства из мотивировочных частей судебных решений не влияет на вывод о нарушении обвиняемым пп. «в» п. 14.6 ПДД, поскольку, хотя суд и сослался на совершение им обгона на расстоянии ближе чем 50 м до пешеходного перехода в населенном пункте, в целом указанная норма правил предусматривает более строгие требования к поведению водителей при совершении маневра, а именно запрет обгона за 100 м до пешеходного перехода вне населенного пункта.

