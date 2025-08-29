Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

10:35, 29 серпня 2025
Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.
Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Проживання особи в певній місцевості або обізнаність про розташування населеного пункту не є підставою для вимоги дотримання водієм обмежень, передбачених для руху в населеному пункті, якщо відповідний дорожній знак «населений пункт» відсутній. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 16 липня 2025 року по справі №455/338/20.

Обставини справи

Водій, рухаючись по автодорозі у межах населеного пункту, проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті, а також безпосередньо перед нерегульованим перехрестям нерівнозначних доріг, розпочав виконувати маневр обгону велосипедиста, вчинив на нього наїзд, внаслідок чого останній помер.

Cуди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили водія за ч. 2 ст. 286 КК.

У касаційній скарзі захисник зазначає, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС виключено із мотивувальних частин судових рішень посилання на те, що обвинувачений здійснив обгін у населеному пункті.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що згідно з п. 1.10 ПДР населений пункт – це забудована територія, в’їзд на яку і виїзд з якої позначаються дорожніми знаками 5.49, 5.50, 5.51, 5.52. Будь-яких інших позначень в’їзду та виїзду з населеного пункту, крім дорожніх знаків, правила не передбачають. Наявність на забудованій території тієї чи іншої кількості будівель не є безумовною ознакою населеного пункту в розумінні ПДР. Поряд із цим суд бере до уваги, що визначення і встановлення дорожніх знаків за тими чи іншими ознакам належить до компетенції відповідних дорожніх служб територіальних громад.

На відсутність будь-яких інформативних (дорожніх) знаків на позначення «населеного пункту» вказує сукупність досліджених судами попередніх інстанцій доказів, зокрема фактичні дані протоколів огляду місця дорожньо-транспортної пригоди та проведення слідчих експериментів за участю засудженого, свідків, згідно яких за напрямком руху керованого водієм автомобіля інформаційно-вказівного дорожнього знака 5.45 «Початок населеного пункту» не було.

Посилання потерпілої сторони і суду на те, що обвинувачений є уродженцем та жителем села, територіально розташованого на відстані близько 10 км від ділянки, де сталося ДТП, і тому був обізнаний, що ця ділянка є населеним пунктом, є безпідставними, оскільки відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті. Це підтверджується висновком судової інженерно-транспортної експертизи.

Виключення цієї обставини із мотивувальних частин судових рішень не впливає на висновок про порушення обвинуваченим пп. «в» п. 14.6 ПДР, оскільки хоча суд і послався на здійснення ним обгону на відстані ближче ніж за 50 м до пішохідного переходу в населеному пункті, однак у цілому вказана норма правил передбачає більш суворі вимоги до поведінки водіїв під час здійснення маневру, а саме заборону обгону за 100 м до пішохідного переходу поза населеним пунктом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд ПДР судова практика автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Залучення до робіт з підвищеною небезпекою підрядника, а не штатного працівника, не звільняє директора підприємства від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки — Верховний Суд

Між товариством та підрядником були відсутні трудові відносини, оскільки він не був працівником товариства, а виконував роботи на підставі договору підряду, укладеного із цим товариством, а за умовами цього договору сам підрядник мав дбати про особисту безпеку.

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва