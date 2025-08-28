Практика судов
Киев после ночи напоминает кадры из фильма ужасов – фото последствий атаки

10:07, 28 августа 2025
В Киеве уже 10 погибших, среди них ребенок, продолжается ликвидация последствий атаки РФ.
Киев после ночи напоминает кадры из фильма ужасов – фото последствий атаки
В Киеве по состоянию на 9:30 утра 28 августа в результате комбинированной атаки шахедами и ракетами погибли как минимум 10 человек, среди них — один ребенок. Пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей и подросток. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Что известно:

В Дарницком районе разрушена часть пятиэтажки, продолжается спасательная операция, под завалами ищут людей. Также выбиты окна в многоэтажках и повреждены автомобили. Пострадали частные дома.

В целом последствия атаки зафиксированы в восьми районах столицы: Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском, Святошинском и Деснянском.

Точное количество погибших и пострадавших уточняется. На местах работают спасатели и правоохранители.

