Киев после ночи напоминает кадры из фильма ужасов – фото последствий атаки

В Киеве уже 10 погибших, среди них ребенок, продолжается ликвидация последствий атаки РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве по состоянию на 9:30 утра 28 августа в результате комбинированной атаки шахедами и ракетами погибли как минимум 10 человек, среди них — один ребенок. Пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей и подросток. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Что известно:

В Дарницком районе разрушена часть пятиэтажки, продолжается спасательная операция, под завалами ищут людей. Также выбиты окна в многоэтажках и повреждены автомобили. Пострадали частные дома.

В целом последствия атаки зафиксированы в восьми районах столицы: Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском, Святошинском и Деснянском.

Точное количество погибших и пострадавших уточняется. На местах работают спасатели и правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.