Київ після ночі нагадує кадри з фільму жахів – фото наслідків атаки

У Києві уже 10 загиблих, серед них дитина, наразі триває ліквідація наслідків атаки РФ.

У Києві станом на 9:30 ранку 28 серпня внаслідок комбінованої атаки шехедами та ракетами загинули щонайменше 10 людей, серед них — одна дитина. Постраждали понад 30 осіб, зокрема четверо дітей і підліток. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Що відомо:

У Дарницькому районі зруйновано частину п’ятиповерхівки, триває рятувальна операція, під завалами шукають людей. Також вибиті вікна в багатоповерхівках та пошкоджено автомобілі. Постраждали приватні будинки.

Загалом наслідки атаки зафіксовані у восьми районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському, Святошинському та Деснянському.

Точна кількість загиблих і постраждалих уточнюється. На місцях працюють рятувальники та правоохоронці.

