Лубинец ответил, куда обращаться жителям пострадавших домов в Киеве за выплатами

14:15, 31 августа 2025
Для оформления выплат нужны: паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности и реквизиты банковского счета.
Лубинец ответил, куда обращаться жителям пострадавших домов в Киеве за выплатами
В столице действуют штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, где жители могут зафиксировать событие, подать заявление на помощь, получить консультацию, узнать о дальнейших шагах поддержки или обратиться по вопросу временного жилья. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Адреса штабов:

  • Голосеевский район — ул. Максимовича, 28В (Европейский коллегиум), ул. Владимирская, 79Б (Медицинская гимназия №33). Телефоны: (093) 610 50 97, (095) 227 64 65.
  • Дарницкий район — ул. Бориспольская, 3/3. Телефон: +380681473206.
  • Днепровский район — ул. Шумского, 4А. Телефон: +380668353501.

Размеры материальной помощи:

  • 10 000 грн — единовременная базовая помощь для владельцев/совладельцев поврежденного жилья.
  • 40 000 грн — единовременная помощь на аренду, если жилье признано непригодным и другого в Киеве нет.
  • 20 000 грн ежемесячно (до 12 месяцев) — в случае непригодности жилья для проживания.
  • 500 – 20 000 грн — индивидуальная помощь для лиц в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе ВПО.

Для оформления выплат нужны: паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности и реквизиты банковского счета.

Заявления принимают штабы ликвидации ЧС или районные управления социальной и ветеранской политики.

