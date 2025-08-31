Лубінець відповів, куди звертатися мешканцям постраждалих будинків у Києві за виплатами

Для оформлення виплат потрібні: паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності та реквізити банківського рахунку.

У столиці діють штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, де мешканці можуть зафіксувати подію, подати заяву на допомогу, отримати консультацію, дізнатися про подальші кроки підтримки чи звернутися з питання тимчасового житла. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Адреси штабів:

Голосіївський район — вул. Максимовича, 28В (Європейський колегіум), вул. Володимирська, 79Б (Медична гімназія №33). Телефони: (093) 610 50 97, (095) 227 64 65.

— вул. Максимовича, 28В (Європейський колегіум), вул. Володимирська, 79Б (Медична гімназія №33). Телефони: (093) 610 50 97, (095) 227 64 65. Дарницький район — вул. Бориспільська, 3/3. Телефон: +380681473206.

— вул. Бориспільська, 3/3. Телефон: +380681473206. Дніпровський район — вул. Шумського, 4А. Телефон: +380668353501.

Розміри матеріальної допомоги:

10 000 грн — одноразова базова допомога для власників/співвласників пошкодженого житла.

40 000 грн — одноразова допомога на оренду, якщо житло визнане непридатним і немає іншого у Києві.

20 000 грн щомісяця (до 12 місяців) — у разі непридатності житла до проживання.

500 – 20 000 грн — індивідуальна допомога для осіб у складних життєвих обставинах, у тому числі ВПО.

Для оформлення виплат потрібні: паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності та реквізити банківського рахунку.

Заяви приймають штаби ліквідації НС або районні управління соціальної та ветеранської політики.

