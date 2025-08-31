Моді заявив про готовність Індії покращувати відносини з Китаєм

Моді вперше за 7 років відвідав Китай і заявив про готовність покращувати відносини з Пекіном.

Джерело фото: Бюро прес-інформації Індії / REUTERS

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Тяньцзіні заявив, що Нью-Делі відданий розвитку двосторонніх відносин на основі «взаємної поваги, довіри та чутливості». Лідери домовилися відкласти розбіжності через багаторічне протистояння на кордоні та зосередитися на розширенні співпраці, пише Reuters.

Це перший візит Моді до Китаю за останні сім років — він прибув на саміт Шанхайської організації співпраці, де бере участь і очільник Кремля Володимир Путін. Аналітики вважають, що Моді й Сі намагаються показати єдиний фронт проти тиску Заходу, зокрема після запровадження США 50% тарифів на індійські товари.

Моді підкреслив, що на їхньому спірному гімалайському кордоні створено атмосферу «миру та стабільності» й досягнуто домовленостей щодо управління ситуацією. Китай зі свого боку, заявив, що «питання кордону не повинно визначати загальні відносини між Китаєм та Індією» і закликав розглядати один одного як партнерів, а не суперників.

Останні тижні сторони роблять кроки до зближення: Китай скасував обмеження на експорт рідкоземельних ресурсів і добрив, а прямі авіарейси між країнами відновлюються. Водночас залишаються й довгострокові проблеми — торговельний дефіцит Індії, плани Китаю щодо мегагреблі в Тибеті та питання Далай-лами.

Раніше аналітики заявляли, що Індія може переглянути свою роль у стратегічному партнерстві зі США.

