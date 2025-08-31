Американо-індійське партнерство під загрозою: політика Дональда Трампа різко охолодила відносини

Між Вашингтоном і Пекіном: Індія може переглянути свою роль у стратегічному партнерстві зі США.

Джерело фото: АР

Протягом трьох десятиліть США та Індія послідовно вибудовували стратегічне партнерство, яке президенти обох країн називали одним із найважливіших у світі. Для Вашингтона Індія була водночас перспективним ринком, противагою Китаю та ключовим безпековим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні. Нью-Делі ж позбавився історичної недовіри до США й поступово зблизився зі Штатами.

Однак, як йдеться в публікації The New York Times, Дональду Трампу вистачило одного літа, щоб поставити ці досягнення під сумнів. Його заяви про «зупинку конфлікту між Індією та Пакистаном», обід із пакистанським генералом, жорсткі 50-відсоткові тарифи на імпорт з Індії та навіть образливе визначення індійської економіки як «мертвої» викликали різку реакцію в Нью-Делі.

Наслідки відчутні: вперше за багато років майже всі політичні сили в Індії єдині у критиці США. Для прем’єр-міністра Нарендри Моді це стало серйозним ударом по ретельно вибудованому образу світового лідера.

Торговельні мита загрожують бізнесу й робочим місцям в Індії, а рішення Трампа карати Нью-Делі за купівлю російської нафти — попри те, що раніше Вашингтон сам закликав її імпортувати, щоб допомогти стабілізувати світові ціни після вторгнення Росії в Україну, — викликало особливе обурення.

Як вважають оглядачі, на цьому тлі Моді вперше за сім років вирушає до Китаю на регіональний саміт, де зустрінеться із Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним. І цей візит, на їхню думку, може стати кроком до перезавантаження відносин Індії та Китаю, а для Пекіна — шансом послабити вплив Вашингтона на Нью-Делі.

