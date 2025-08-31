Практика судів
  1. У світі

Американо-індійське партнерство під загрозою: політика Дональда Трампа різко охолодила відносини

09:56, 31 серпня 2025
Між Вашингтоном і Пекіном: Індія може переглянути свою роль у стратегічному партнерстві зі США.
Американо-індійське партнерство під загрозою: політика Дональда Трампа різко охолодила відносини
Джерело фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом трьох десятиліть США та Індія послідовно вибудовували стратегічне партнерство, яке президенти обох країн називали одним із найважливіших у світі. Для Вашингтона Індія була водночас перспективним ринком, противагою Китаю та ключовим безпековим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні. Нью-Делі ж позбавився історичної недовіри до США й поступово зблизився зі Штатами.

Однак, як йдеться в публікації The New York Times, Дональду Трампу вистачило одного літа, щоб поставити ці досягнення під сумнів. Його заяви про «зупинку конфлікту між Індією та Пакистаном», обід із пакистанським генералом, жорсткі 50-відсоткові тарифи на імпорт з Індії та навіть образливе визначення індійської економіки як «мертвої» викликали різку реакцію в Нью-Делі.

Наслідки відчутні: вперше за багато років майже всі політичні сили в Індії єдині у критиці США. Для прем’єр-міністра Нарендри Моді це стало серйозним ударом по ретельно вибудованому образу світового лідера.

Торговельні мита загрожують бізнесу й робочим місцям в Індії, а рішення Трампа карати Нью-Делі за купівлю російської нафти — попри те, що раніше Вашингтон сам закликав її імпортувати, щоб допомогти стабілізувати світові ціни після вторгнення Росії в Україну, — викликало особливе обурення.

Як вважають оглядачі, на цьому тлі Моді вперше за сім років вирушає до Китаю на регіональний саміт, де зустрінеться із Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним. І цей візит, на їхню думку, може стати кроком до перезавантаження відносин Індії та Китаю, а для Пекіна — шансом послабити вплив Вашингтона на Нью-Делі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Індія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови

Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.

Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

«На посаді голови ДСА потрібен лідер та реформатор» – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя розповіли, яким повинен бути новий очільник Державної судової адміністрації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду