Американо-индийское партнерство под угрозой: политика Дональда Трампа резко охладила отношения

Между Вашингтоном и Пекином: Индия может просмотреть свою роль в стратегическом партнерстве с США.

Источник фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение трех десятилетий США и Индия последовательно выстраивали стратегическое партнерство, которое президенты обеих стран называли одним из важнейших в мире. Для Вашингтона Индия была одновременно перспективным рынком, противовесом Китаю и ключевым партнером в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Нью-Дели же избавился от исторического недоверия к США и постепенно сблизился с Штатами.

Однако, как говорится в публикации The New York Times, Дональду Трампу хватило одного лета, чтобы поставить эти достижения под сомнение. Его заявления о «остановке конфликта между Индией и Пакистаном», обед с пакистанским генералом, жесткие 50-процентные тарифы на импорт из Индии и даже оскорбительное определение индийской экономики как «мертвой» вызвали резкую реакцию в Нью-Дели.

Последствия ощутимы: впервые за многие годы почти все политические силы в Индии едины в критике США. Для премьер-министра Нарендры Моди это стало серьезным ударом по тщательно выстроенному образу мирового лидера.

Торговые пошлины угрожают бизнесу и рабочим местам в Индии, а решение Трампа наказывать Нью-Дели за покупку российской нефти — несмотря на то, что ранее Вашингтон сам призывал ее импортировать, чтобы помочь стабилизировать мировые цены после вторжения России в Украину, — вызвало особое возмущение.

По мнению обозревателей, на этом фоне Моди впервые за семь лет отправляется в Китай на региональный саммит, где встретится с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. И этот визит, по их мнению, может стать шагом к перезагрузке отношений Индии и Китая, а для Пекина — шансом ослабить влияние Вашингтона на Нью-Дели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.