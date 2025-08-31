Практика судов
Моди заявил о готовности Индии улучшать отношения с Китаем

11:48, 31 августа 2025
Моде впервые за 7 лет посетил Китай и заявил о готовности улучшать отношения с Пекином.
Моди заявил о готовности Индии улучшать отношения с Китаем
Источник фото: Бюро пресс-информации Индии / REUTERS
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Тяньцзине заявил, что Нью-Дели привержен развитию двусторонних отношений на основе «взаимного уважения, доверия и чувствительности». Лидеры договорились отложить разногласия из-за многолетнего противостояния на границе и сосредоточиться на расширении сотрудничества, пишет Reuters.

Это первый визит Моди в Китай за последние семь лет — он прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, где участвует и глава Кремля Владимир Путин. Аналитики считают, что Моди и Си пытаются продемонстрировать единый фронт против давления Запада, в частности после введения США 50% тарифов на индийские товары.

Моди подчеркнул, что на их спорной гималайской границе создана атмосфера «мира и стабильности» и достигнуты договоренности по управлению ситуацией. Китай, в свою очередь, заявил, что «вопрос границы не должен определять общие отношения между Китаем и Индией» и призвал рассматривать друг друга как партнеров, а не соперников.

В последние недели стороны делают шаги к сближению: Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных ресурсов и удобрений, а прямые авиарейсы между странами возобновляются. В то же время остаются и долгосрочные проблемы — торговый дефицит Индии, планы Китая по мегаГЭС в Тибете и вопрос Далай-ламы.

Ранее аналитики заявляли, что Индия может пересмотреть свою роль в стратегическом партнерстве с США.

